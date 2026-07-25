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Втратили міжнародне посвідчення водія: як оформити новий документ

21:13, 25 липня 2026 36
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У разі втрати, викрадення або пошкодження міжнародного посвідчення водія його можна відновити без повторного складання іспитів.
Втратили міжнародне посвідчення водія: як оформити новий документ
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Міжнародне посвідчення водія є додатковим документом, який оформлюється на підставі чинного національного посвідчення водія та дає змогу керувати транспортними засобами в країнах, що приєдналися до Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що у разі втрати, викрадення або пошкодження такого документа його можна відновити шляхом оформлення нового міжнародного посвідчення водія.

Умови та порядок оформлення нового документа

Відновлення міжнародного посвідчення водія здійснюється за процедурою видачі нового документа. Послуга надається у будь-якому зручному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Для отримання нового міжнародного посвідчення водія необхідно особисто надати такий пакет документів:

  • заяву (заповнюється безпосередньо у сервісному центрі МВС);
  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство чи спеціальний статус;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • національне посвідчення водія (оригінал);
  • матову фотокартку розміром 3,5х4,5;

Важливі нюанси, про які варто знати:

  • Термін дії: Нове міжнародне посвідчення видається на 3 роки, але не більше ніж термін дії національного посвідчення водія, на підставі якого воно видається.
  • Без додаткових іспитів: Оформлення нового документа здійснюється без складання теоретичних чи практичних іспитів.
  • Обов’язкова умова: Міжнародне посвідчення є чинним лише за наявності національного посвідчення водія, тому для його оформлення оригінал українського посвідчення є обов’язковим.

У разі викрадення документа за кордоном або в Україні додатково рекомендовано повідомити про це в уповноважені органи Національної поліції.

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посвідчення водія сервісний центр МВС

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