Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловік не прибув до збірного пункту у жовтні 2023 року, однак суд встановив, що його статус не дозволяв притягнути до відповідальності за ухилення від мобілізації.

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Верховний Суд скасував вирок чоловікові, якого засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації, та закрив кримінальне провадження. Суд встановив, що у 1999 році чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та «зняли з військового обліку». Суд дійшов висновку, що таке формулювання фактично означає виключення з військового обліку.

Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду у справі № 138/36/24.

Обставини справи

Чоловік перебував на військовому обліку та був визнаний придатним за станом здоров’я до військової служби. У приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки він відмовився від отримання повістки. У жовтні 2023 року чоловік не прибув у визначений час до збірного пункту для мобілізації та відправлення до військової частини.

Його дії кваліфікували за статтею 336 КК України як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Водночас сторона захисту зазначала, що чоловік не є суб’єктом цього злочину. За її доводами, ще 13 жовтня 1999 року його визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та зняли з військового обліку. Відповідні записи містилися в його обліковій картці, тимчасовому посвідченні та паспорті.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Суд виходив із того, що на момент подій у жовтні 2023 року чоловік перебував на військовому обліку та був придатним до військової служби. Суд не погодився з доводами захисту про те, що чоловіка було виключено з військового обліку ще у 1999 році. Суд зазначив, що в документах використовувалося формулювання «знятий з військового обліку», а не «виключений з військового обліку».

Вінницький апеляційний суд залишив вирок без змін.

«Знятий» з обліку у 1999 році фактично означало «виключений»

Верховний Суд не погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що чоловік залишався військовозобов’язаним лише через формулювання «знятий з військового обліку».

Суд пояснив, що на момент визнання чоловіка непридатним до військової служби законодавство та підзаконні акти використовували іншу термінологію.

Зокрема, у редакції законодавства, яка діяла до 31 липня 1999 року, для громадян, визнаних військово-лікарською комісією непридатними до військової служби, використовувалося формулювання «зняття з військового обліку». Поняття «виключення з військового обліку» було запроваджено пізніше. Хоча на момент рішення про непридатність чоловіка вже діяла нова редакція закону, підзаконні нормативні акти Міністерства оборони ще не були приведені у відповідність до цих змін. Вони продовжували передбачати формулювання «непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку».

За висновком Верховного Суду, у випадку повної непридатності до військової служби таке формулювання фактично означало остаточне виключення особи з військового обліку.

Суд підкреслив, що потрібно оцінювати не лише технічне формулювання в документі, а суть рішення держави. Чоловіка визнали повністю непридатним до військової служби за станом здоров’я, а тому його правовий статус за змістом відповідав статусу особи, виключеної з військового обліку.

Верховний Суд звернув увагу, що у квітні 2024 року було змінено Положення про військово-лікарську експертизу. Після цього повторний медичний огляд став можливим, зокрема, щодо осіб, які раніше були визнані повністю непридатними до військової служби. Однак ці зміни відбулися вже після подій, які стали підставою для обвинувачення чоловіка. Тому, за висновком Суду, оцінювати наявність складу кримінального правопорушення потрібно за законодавством, чинним на момент вчинення діяння.

У підсумку Верховний Суд закрив кримінальне провадження щодо чоловіка за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 КК України через відсутність у його діянні складу кримінального правопорушення.

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