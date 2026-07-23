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МОЗ оновило протокол медичної допомоги для лікування грипу

09:32, 23 липня 2026 102
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Оновлений протокол допоможе застосовувати єдині сучасні доказові підходи до профілактики, діагностики та лікування грипу.
МОЗ оновило протокол медичної допомоги для лікування грипу
Фото: slovoidilo.ua
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В Україні оновили протокол медичної допомоги для лікування грипу. Про це повідомив Державний експертний центр МОЗ України.

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Зазначається, що найбільший ризик тяжкого перебігу захворювання мають діти, люди старшого віку, вагітні жінки та пацієнти із супутніми захворюваннями.

Оновлений протокол – це практичний інструмент для лікарів, який допоможе застосовувати єдині сучасні доказові підходи до профілактики, діагностики та лікування грипу.

Протокол, зокрема, містить:

▪️ сучасні та чітки алгоритми діагностики, лікування та спостереження за пацієнтами

▪️ рекомендації щодо профілактики та лікування – щорічна вакцинація визначається як найефективніший спосіб профілактики захворювання

▪️ сучасні підходи до застосування противірусної терапії та хіміопрофілактики з акцентом на ранньому призначенні лікування пацієнтам із груп ризику для запобігання розвитку ускладнень

▪️ чіткі критерії госпіталізації та маршрутизації пацієнтів залежно від тяжкості перебігу захворювання

«Впровадження протоколу сприятиме застосуванню єдиних доказових підходів до профілактики, діагностики та лікування грипу, допоможе лікарям приймати обґрунтовані клінічні рішення та забезпечувати пацієнтам своєчасну й якісну медичну допомогу відповідно до сучасних стандартів», — додали у МОЗ.

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