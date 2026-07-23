МВФ вимагає скасувати пільги на посилки вже в липні: які ще податкові зміни чекають українців за оновленим меморандумом

МВФ визначив нові вимоги до України: що буде з податками, посилками та військовим збором.

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У липні 2026 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд 48-місячної програми Розширеного фінансування (EFF) для України. Основою цієї співпраці став Меморандум про економічну та фінансову політику (MEFP), який разом із Листом про наміри фіксує зобов’язання української влади в обмін на фінансову підтримку в розмірі близько 2,2 млрд доларів США (загальний обсяг виплат на цей момент).

Меморандум (MEFP) — це документ, укладений між Україною, в особі Президента, Прем’єр-міністра, Міністра фінансів та Голови НБУ, та Міжнародним валютним фондом.

Ще один важливий документ — це звіт МВФ щодо України № 26/188, підготовлений експертами Міжнародного валютного фонду та затверджений Виконавчою радою МВФ 20 липня 2026 року за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування і консультацій за статтею IV Статуту МВФ.

До пакета документів входять пресреліз МВФ, Доповідь персоналу, Інформаційний додаток, Додаткова інформація та Заява заступника виконавчого директора від України.

Саме у цьому звіті оприлюднено оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику (MEFP) і Лист про наміри від 2 липня 2026 року, підписані керівництвом України.

Документ визначає оцінку виконання Україною умов чотирирічної програми EFF, а також містить перелік структурних реформ у сферах податкової політики, боротьби з корупцією, управління державними фінансами, енергетики, державного управління та євроінтеграції.

Окрім MEFP, у звіті фігурує ще один важливий документ — Меморандум про взаєморозуміння з Групою кредиторів України (GCU), підписаний у квітні 2026 року.

Що передбачає Меморандум: ключові зобов’язання України

Оновлений Меморандум визначає реформи, які Україна зобов’язується реалізувати в межах програми EFF для отримання наступних траншів фінансування від МВФ.

Податкова та фіскальна політика

Меморандум передбачає заходи зі скорочення тіньової економіки та розширення податкової бази. Зокрема, Україна взяла на себе зобов’язання серед іншого підготувати реформу спрощеної системи оподаткування, яка, серед іншого, передбачає скасування звільнення від ПДВ для платників єдиного податку, якщо їхній оборот перевищує встановлений поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Реалізацію цієї реформи заплановано до квітня 2027 року.

Монетарна політика та Національний банк

У документі підтверджено курс на збереження незалежності Національного банку України. НБУ продовжить політику керованої гнучкості валютного курсу для підтримки макроекономічної стабільності та вкотре підтвердив відмову від монетарного фінансування державного бюджету, за винятком надзвичайних ситуацій, пов’язаних із критичними затримками міжнародної допомоги.

Енергетичний сектор

МВФ зазначає, що для фінансової стабілізації енергетичної галузі Україна має поступово перейти до економічно обґрунтованих тарифів на газ, електроенергію та теплопостачання. Перед ухваленням таких рішень уряд повинен розробити механізми соціального захисту вразливих категорій населення. Відповідний аналіз заплановано завершити до жовтня 2026 року.

Антикорупційна політика та державне управління

Серед ключових структурних маяків також визначено:

запровадження Національним агентством з питань запобігання корупції нових ризик-орієнтованих правил перевірки декларацій із пріоритетом для високопосадовців (до кінця вересня 2026 року);

завершення реформи Рахункової палати шляхом призначення нових членів на конкурсних засадах (до грудня 2026 року).

Важливо: Меморандум не є законом і не означає автоматичного запровадження всіх зазначених змін. Більшість із них потребуватиме ухвалення окремих законів Верховною Радою або рішень Кабінету Міністрів. Документ лише визначає зобов’язання України перед МВФ у межах програми розширеного фінансування (EFF).

Велике відтермінування

Найважливішою новиною для малого та середнього бізнесу є зміна графіку реформи спрощеної системи оподаткування:

Скасування звільнення від ПДВ для платників єдиного податку, чий оборот перевищує поріг реєстрації, перенесено на квітень 2027 року (із набуттям чинності з 1 січня 2028 року).

Владі потрібен додатковий рік, щоб провести адміністративну реформу ДПС та знизити витрати на дотримання податкового законодавства (compliance costs), які зараз є занадто високими для малого бізнесу.

До кінця грудня 2026 року планується подати закон про «анти-спліттинг», тобто проти дроблення бізнесу, та обмеження використання спрощеної системи для приховування трудових відносин.

Також МВФ наполягає, що перед посиленням податкового тиску держава має спростити адміністрування.

Планується підвищити поріг для позапланових перевірок при відшкодуванні ПДВ зі 100 000 грн до 1 000 000 грн (дедлайн — серпень 2026).

Поставлено мету знизити кількість заблокованих накладних до менш ніж 0,08% від загальної кількості на місяць.

ДПС працює над спрощенням форм декларацій та запровадженням сервісу попереднього заповнення податкової звітності для малого бізнесу на основі даних РРО.

Після завершення воєнного стану 5-відсоткова ставка військового збору має діяти ще три роки. Проте влада вже розглядає варіанти його заміни на спеціальний «Податок на реконструкцію», щоб зберегти надходження до бюджету в перехідний період.

Що далі: фінансування та наступні перегляди програми

Фінансова підтримка партнерів

МВФ зазначає, що Україна має підтверджені джерела зовнішнього фінансування на найближчі роки. Зокрема, йдеться про Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу, який передбачає до 90 млрд євро підтримки у 2026–2027 роках.

Крім того, продовжує діяти ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), у межах якої Україна має отримати близько 37 млрд доларів США. Фінансування забезпечується за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських суверенних активів.

Наступні перегляди програми МВФ

Програма розширеного фінансування (EFF) передбачає регулярні перегляди виконання Україною взятих зобов’язань.

Наразі заплановано:

другий перегляд — восени 2026 року на основі показників виконання програми станом на кінець червня 2026 року;

— восени 2026 року на основі показників виконання програми станом на кінець червня 2026 року; третій перегляд — у грудні 2026 року за результатами виконання структурних маяків і макроекономічних показників станом на кінець вересня 2026 року.

Саме від результатів цих переглядів залежатиме ухвалення МВФ рішень щодо виділення Україні наступних траншів фінансової допомоги.

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