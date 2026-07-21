Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Після загибелі сина в ДТП його батьки не змогли отримати одноразову допомогу, але оскаржили відмову Міноборони в суді.

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Після загибелі військовослужбовця у ДТП Міністерство оборони відмовило його батькам у призначенні одноразової грошової допомоги. У відомстві заявили, що вони пропустили трирічний строк звернення, а смерть їхнього сина нібито стала наслідком адміністративного правопорушення. Однак Черкаський окружний адміністративний суд дійшов протилежного висновку: батьки звернулися своєчасно, а факт вчинення військовослужбовцем адміністративного правопорушення не підтверджений. Відмову Міноборони суд визнав протиправною.

Обставини справи

Батьки військовослужбовця звернулися до суду після того, як комісія Міністерства оборони України відмовила їм у призначенні одноразової грошової допомоги.

Їхній син добровільно був мобілізований у квітні 2022 року та проходив службу водієм у військовій частині. У червні 2022 року, перебуваючи у короткостроковій відпустці, він загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Після цього батьки звернулися до територіального центру комплектування із заявами про призначення одноразової грошової допомоги. Однак комісія Міноборони відмовила у її призначенні, мотивуючи це тим, що заявники нібито пропустили трирічний строк для реалізації права на виплату. Крім того, у Міністерстві оборони вважали, що смерть військовослужбовця є наслідком адміністративного правопорушення через порушення ним Правил дорожнього руху. Саме ці висновки стали предметом судового оскарження.

Чому суд не погодився з Міноборони

Суд детально дослідив матеріали справи та встановив, що висновки Міністерства оборони не підтверджуються доказами.

Строк звернення фактично не був пропущений

Із матеріалів справи 580/5533/26 суд встановив, що батьки подали заяви про призначення одноразової грошової допомоги ще у травні 2025 року, тобто в межах трирічного строку.

Після первинного розгляду документи були повернуті на доопрацювання, а після усунення недоліків повторно направлені до Міністерства оборони. Тому затримка виникла вже під час проходження адміністративної процедури і не залежала від дій заявників.

Суд наголосив, що батьки своєчасно реалізували своє право на звернення, а те, що документи остаточно надійшли до Міноборони пізніше, стало наслідком обставин, які від них не залежали.

При цьому суд звернув увагу, що хоча з дня смерті військовослужбовця на момент ухвалення рішення минуло понад три роки, це саме по собі не свідчить про втрату права на допомогу, оскільки позивачі звернулися вчасно, а подальша затримка була спричинена адміністративною процедурою. Такий підхід відповідає правовим висновкам Верховного Суду щодо застосування преклюзивного трирічного строку.

Міноборони не довело наявності адміністративного правопорушення

Суд також відхилив другий аргумент Міністерства оборони про те, що смерть військовослужбовця є наслідком вчинення адміністративного правопорушення.

Суд встановив, що кримінальне провадження за фактом ДТП було закрито у зв’язку з відсутністю в діях військовослужбовця складу кримінального правопорушення. Водночас жодного протоколу про адміністративне правопорушення щодо загиблого також не складалося.

Крім того, акт спеціального розслідування встановив, що смерть військовослужбовця пов’язана з виконанням обов’язків військової служби та участю у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Центральна військово-лікарська комісія також дійшла висновку, що травма, отримана внаслідок ДТП, пов’язана з проходженням військової служби.

Окремо суд врахував преюдиційні обставини, встановлені іншим рішенням Черкаського окружного адміністративного суду, яке вже набрало законної сили. У тій справі суд встановив, що загибель військовослужбовця не є наслідком вчинення ним адміністративного правопорушення. Відповідно до статті 78 Кодексу адміністративного судочинства ці обставини повторному доказуванню не підлягають.

Висновки суду

Черкаський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що Міністерство оборони не довело правомірності своєї відмови.

Суд визнав, що батьки військовослужбовця своєчасно звернулися за призначенням одноразової грошової допомоги, а подальша затримка у розгляді документів виникла з незалежних від них причин. Також суд встановив, що матеріали справи не підтверджують факту вчинення загиблим адміністративного правопорушення, яке відповідно до закону могло б бути підставою для відмови у виплаті.

За таких обставин суд визнав рішення комісії Міністерства оборони протиправним, оскільки воно порушує право батьків загиблого військовослужбовця на отримання одноразової грошової допомоги.

Що вирішив суд

Черкаський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправною відмову Міністерства оборони України у призначенні одноразової грошової допомоги батькам загиблого військовослужбовця, зобов’язав відомство призначити їм цю виплату, а також стягнув з Міністерства оборони на користь кожного з позивачів судовий збір у розмірі 1331,20 грн.

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