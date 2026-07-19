Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Ситуація у Польщі стала показовою: вирішальне значення має не сама зйомка, а те, що потрапляє в об'єктив.

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Встановлення камер для охорони власного будинку чи подвір’я не є порушенням закону. Проте якщо вони починають фіксувати вулицю, сусідські ділянки або випадкових перехожих, власник може потрапити під дію законодавства про захист персональних даних. Саме така ситуація сталася у Польщі, де чоловіка оштрафували на 26 711 злотих (близько 314 тисяч гривень) після того, як він проігнорував вимогу регулятора змінити розташування камер. Водночас юристи наголошують: саме по собі відеоспостереження не є незаконним — вирішальне значення мають мета зйомки, зона охоплення камер і подальше використання записів.

Раніше Верховний Суд висловився щодо правил добросусідства у спорі про встановлення камери відеоспостереження між сусідами. Суд дійшов висновку, що сама наявність камери не є порушенням прав, якщо не доведено, що вона фактично втручається у приватне життя чи іншим чином порушує права сусіда.

За що власника приватних камер оштрафували

Управління із захисту персональних даних Польщі (UODO) повідомило про накладення штрафу у розмірі 26 711 злотих на власника приватної системи відеоспостереження.

Підставою стало не саме встановлення камер, а невиконання рішення регулятора.

До відомства звернулися сусіди зі скаргами, повідомивши, що камери цілодобово записують не лише територію власника, а й громадську дорогу та сусідні земельні ділянки, причому фіксують як відео, так і звук.

Регулятор дійшов висновку, що таким чином незаконно оброблялися персональні дані інших осіб — їхні зображення та голоси. Власнику камер наказали демонтувати обладнання або змінити його розташування так, щоб воно охоплювало виключно його власну територію.

Однак чоловік цього не зробив, не оскаржив рішення в суді та навіть не отримував подальші листи від регулятора. Після цього UODO застосував фінансову санкцію.

Коли домашнє відеоспостереження порушує правила захисту персональних даних

Конфлікти між сусідами через приватні камери виникають доволі часто. Нещодавно Вищий адміністративний суд Польщі також дійшов висновку, що камеру не можна спрямовувати на підприємство сусіда. Водночас нинішнє рішення стало першим випадком, коли штраф наклали саме через приватне відеоспостереження.

Фахівці пояснюють, що саме по собі встановлення камер або зйомка не означають автоматичного порушення правил захисту персональних даних.

Вирішальне значення мають:

що саме потрапляє в об’єктив камери;

з якою метою здійснюється запис;

як надалі використовуються відео- та аудіоматеріали.

Якщо камера охоплює лише приватну територію — наприклад, подвір’я, сад, вхід до будинку чи під’їзну доріжку — і використовується виключно для захисту власного майна, положення RODO можуть не застосовуватися, адже таке використання вважається особистим.

Проблема виникає тоді, коли камера починає записувати:

громадську дорогу;

тротуар;

сусідні ділянки;

сторонніх людей.

У такому випадку відеоспостереження виходить за межі особистого використання, а власник камер стає особою, яка обробляє персональні дані, і повинен мати законні підстави для цього.

За словами експертів, межа проходить саме між захистом власного майна та втручанням у приватне життя інших людей.

Якщо камера фіксує лише власну територію, правила RODO можуть не застосовуватися. Але щойно вона починає охоплювати громадський простір або чуже майно, власник повинен дотримуватися вимог законодавства про захист персональних даних.

Фахівці наголошують, що людина має право захищати свій будинок, але не повинна постійно вести спостереження за громадською дорогою, входом до чужого будинку чи повсякденним життям сусідів.

Чому регулятор визнав дії власника незаконними

Експерти звертають увагу, що у справі, яка завершилася штрафом, проблема полягала не лише в тому, що камери виходили за межі приватної території.

Власник цілодобово записував навколишню місцевість і використовував отримані записи для звернень до правоохоронних органів із повідомленнями про нібито виявлені правопорушення.

При цьому саме рішення регулятора не означає, що домашнє відеоспостереження є незаконним.

Якби камери записували лише його власну ділянку, підстав для втручання регулятора, ймовірно, не виникло б.

Чому Google Street View може знімати вулиці

Фахівці пояснюють, що діяльність сервісу Google Street View також підпадає під вимоги RODO.

Однак компанія працює з чітко визначеною законною метою — створення картографічного сервісу.

Для мінімізації втручання у приватність Google:

автоматично розмиває обличчя людей;

приховує номерні знаки автомобілів;

дозволяє користувачам вимагати додаткового приховування окремих об’єктів.

Експерти наголошують, що великі компанії не мають жодних особливих привілеїв. Навпаки, через масштаб діяльності вони несуть ще більшу відповідальність за дотримання вимог щодо захисту персональних даних.

Чи можна користуватися бодікамерою або відеореєстратором

Щодо камер, встановлених на автомобілі, велосипеді чи одязі, діють аналогічні принципи.

Якщо людина записує поїздку містом лише для особистих спогадів і не планує поширювати відео, таке використання зазвичай вважається особистим.

Водночас автомобільний відеореєстратор, який використовується для фіксації можливих дорожньо-транспортних пригод, уже виходить за межі суто особистого використання, тому його власник має враховувати правила обробки персональних даних.

За словами експертів, туристи, велосипедисти чи водії, які використовують камери виключно для власної безпеки, зазвичай не повинні побоюватися санкцій.

Ризики виникають тоді, коли записи:

використовуються для стеження за конкретними людьми;

тривалий час зберігаються;

аналізуються;

публікуються;

застосовуються для публічного осуду інших осіб.

У такому разі людина, яка потрапила на відео, може звернутися зі скаргою, після чого регулятор перевірятиме, чи була така зйомка необхідною та пропорційною.

Фахівці також зазначають, що регулятори найчастіше дізнаються про такі випадки не в момент запису, а тоді, коли відео починають поширювати, особливо у соціальних мережах.

Публікація навіть звичайного туристичного ролика у Facebook, Instagram чи інших соцмережах уже може виходити за межі особистого використання.

Окремо експерти звертають увагу, що безперервний запис відео та звуку автомобілем під час стоянки на парковці може бути визнаний непропорційним втручанням у приватність інших осіб, якщо система працює постійно, а не лише реагує на рух або інші події.

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