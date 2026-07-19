Що робити у випадку, якщо власник ID-картки забув PIN та PUK коди

Паролі необхідні для доступу до безконтактного електронного носія з метою оновлення додаткової змінної інформації.

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Міграційна служба пояснила, навіщо під час отримання ID-картки власник має самостійно написати цифрові комбінації PIN та PUK кодів своєї ID-картки та що робити у випадку, якщо їх забув.

«Це секретні коди вашої ID-картки», — підкреслили у відомстві.

Паролі необхідні для доступу до безконтактного електронного носія з метою оновлення додаткової змінної інформації. Наприклад — зміна зареєстрованого місця проживання або сімейного стану.

Власник ID-картки забув PIN та PUK коди

Якщо особа, на ім’я якої оформлений паспорт, не пам’ятає PIN1 або PIN2, їх можливо розблокувати (змінити) за допомогою PUK1 або PUK2 відповідно.

Міграційна служба додала, у випадку, якщо власник ID-картки не пам’ятає своїх PIN та PUK кодів, але бажає користуватися паспортом у повному обсязі, йому необхідно звернутися до будь-якого підрозділу ДМС із заявою про обмін паспорта у зв’язку з непридатністю для подальшого використання та отримати новий.

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