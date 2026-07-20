Військовий загинув за 10 днів до свого весілля: суд визнав шлюб зареєстрованим, хоча церемонія не відбулася

Рішення може стати орієнтиром для інших справ, де смерть одного з наречених настала до державної реєстрації шлюбу.

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Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області визнав зареєстрованим шлюб між жінкою та військовослужбовцем, який загинув під час виконання бойового завдання ще до призначеної дати державної реєстрації. Суд дійшов висновку, що сторони протягом тривалого часу проживали однією сім’єю, подали спільну заяву до органу ДРАЦС про реєстрацію шлюбу, однак завершити процедуру не змогли через загибель чоловіка на війні.

Суд визнав шлюб зареєстрованим із 27 вересня 2023 року — дати, визначеної у резолютивній частині рішення. Таке рішення може мати юридичне значення для реалізації прав позивачки, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Обставини справи

До суду звернулася жінка з позовом до Міністерства оборони України. Вона зазначила, що з 2017 року проживала однією сім’єю як чоловік і жінка без реєстрації шлюбу з військовослужбовцем. Вони вели спільний побут, проживали разом із сином позивачки та фактично перебували у сімейних відносинах.

У липні 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних Сил України. Під час відпустки, 5 вересня 2023 року, пара подала спільну заяву до органу ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу. Реєстрацію було призначено на 27 вересня 2023 року.

Однак за десять днів до цієї дати військовослужбовець загинув під час бойових дій поблизу населеного пункту Опитне Донецької області.

Позивачка зазначала, що саме через загибель військовослужбовця вони не змогли офіційно оформити шлюб. За її словами, встановлення відповідного юридичного статусу необхідне для реалізації прав, передбачених статтею 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

На підтвердження своїх вимог були надані докази спільного проживання, документи про подання заяви на державну реєстрацію шлюбу, а також службовий документ, заповнений військовослужбовцем під час мобілізації, у якому в графі «Дружина» були зазначені анкетні дані позивачки.

Представник Міністерства оборони України у судове засідання не з’явився та відзиву на позов не подав.

Позиція суду

Суд зазначив, що державна реєстрація шлюбу покликана забезпечити стабільність сімейних відносин, а також охорону прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, держави і суспільства.

Дослідивши докази, суд дійшов висновку, що матеріалами справи 534/1847/26 підтверджено спільне проживання сторін однією сім’єю протягом семи років, їхній намір офіційно зареєструвати шлюб та подання відповідної заяви до органу ДРАЦС.

На думку суду, державна реєстрація шлюбу не відбулася виключно через непереборну обставину — загибель військовослужбовця під час захисту України.

Також суд звернув увагу на принцип jura novit curia («суд знає закон») та навів правовий висновок Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якого суд самостійно визначає правову природу спірних правовідносин і застосовує до них належні норми права.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов.

Рішенням суду шлюб між загиблим військовослужбовцем та позивачкою визнано зареєстрованим із 27 вересня 2023 року.

В іншій частині позовних вимог суд відмовив.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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