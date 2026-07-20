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Їхав без посвідчення і користувався телефоном: Верховний суд Польщі несподівано став на бік водія

21:42, 20 липня 2026 166
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Чоловік їхав без посвідчення та користувався телефоном за кермом, однак Верховний суд Польщі скасував найсуворішу санкцію.
Їхав без посвідчення і користувався телефоном: Верховний суд Польщі несподівано став на бік водія
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У Польщі водія оштрафували на 1 500 злотих і на 10 місяців позбавили права керувати транспортними засобами після того, як він сів за кермо без чинного посвідчення водія, керував автомобілем, не допущеним до дорожнього руху, та користувався мобільним телефоном під час поїздки. Однак Верховний суд Польщі дійшов висновку, що таке додаткове покарання було призначене незаконно, адже закон не дозволяв позбавляти водія права керування за правопорушення, у вчиненні яких його визнали винним.

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Кримінальна палата Верховного суду Польщі у справі № II KK 189/26 задовольнила касаційну скаргу генерального прокурора, який звернувся до суду на користь водія, та скасувала вирок у частині заборони керувати транспортними засобами.

За що водія притягнули до відповідальності

З матеріалів справи випливає, що водій керував автомобілем без чинного посвідчення водія. Крім того, транспортний засіб не був допущений до дорожнього руху відповідно до вимог польського законодавства.

Також під час руху чоловік користувався мобільним телефоном, тримаючи його в руці, чим порушив правила дорожнього руху.

При цьому дорожньо-транспортної пригоди чи інших наслідків не сталося.

Яке покарання призначив суд першої інстанції

Районний суд визнав водія винним і призначив йому штраф у розмірі 1 500 польських злотих.

Крім того, суд застосував додаткове покарання — заборону керувати механічними транспортними засобами строком на 10 місяців.

Саме законність цього рішення і стала предметом перегляду у Верховному суді Польщі.

Чому генеральний прокурор оскаржив вирок

Генеральний прокурор подав касаційну скаргу в інтересах водія, вказавши, що суд неправильно застосував статтю 94 § 3 Кодексу про дрібні правопорушення Польщі.

На його думку, ця норма дозволяє призначати заборону керувати транспортними засобами лише у випадках, прямо передбачених законом. Обставини цієї справи таким вимогам не відповідали.

Тому прокурор просив скасувати вирок у частині додаткового покарання.

Що вирішив Верховний суд Польщі

Колегія суддів погодилася з доводами касаційної скарги.

Верховний суд роз’яснив, що стаття 94 § 3 Кодексу про дрібні правопорушення Польщі передбачає обов’язкове застосування заборони керувати транспортними засобами лише до осіб, які вчинили конкретне правопорушення, визначене статтею 94 § 1 цього Кодексу.

Натомість у цій справі водія було визнано винним у керуванні автомобілем, не допущеним до дорожнього руху, а також у користуванні мобільним телефоном під час керування.

Отже, правових підстав для позбавлення його права керування транспортними засобами не існувало.

Суд звернув увагу й на інші порушення

У касаційній скарзі також зазначалося, що справа була розглянута в наказному провадженні, хоча існували сумніви щодо правильної правової кваліфікації окремих дій водія.

На думку генерального прокурора, за певних обставин його дії могли бути кваліфіковані за іншою статтею Кодексу про дрібні правопорушення Польщі, яка стосується керування транспортним засобом без належного освітлення або залишення автомобіля без обов’язкового освітлення.

Водночас Верховний суд зазначив, що навіть якщо за правильного застосування закону основне покарання могло бути суворішим, це не змінює головного висновку: заборона керувати транспортними засобами у цій справі була призначена всупереч закону і не могла бути застосована.

Остаточне рішення

Верховний суд Польщі скасував вирок лише в частині незаконно призначеної заборони керувати транспортними засобами.

Оскільки порушення стосувалося лише цього виду покарання, суд не став ухвалювати нового рішення, а обмежився скасуванням незаконної санкції.

Відповідне рішення Кримінальна палата Верховного суду Польщі ухвалила 2 липня 2026 року у справі № II KK 189/26.

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