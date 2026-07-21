Разова виплата 650 гривень у серпні: кому нарахують гроші

У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності, зокрема для частини одержувачів її розмір становитиме 650 гривень.

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У серпні 2026 року частина українців отримає додаткову грошову виплату до Дня Незалежності України. Розмір допомоги залежить від категорії отримувача, а для окремих громадян вона становитиме 650 гривень.

Одноразову виплату держава надає ветеранам війни, членам їхніх сімей та іншим категоріям громадян, визначеним законодавством.

Доплату у розмірі 650 гривень отримають:

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та загиблих Захисників і Захисниць України;

дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не уклали повторний шлюб;

один із подружжя померлого учасника війни, який не одружився повторно;

самотні дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій;

дружини або чоловіки жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге та мали статус особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин.

Чи потрібно подавати заяву

Для більшості отримувачів кошти будуть нараховані автоматично разом із пенсійною виплатою.

Водночас окремим категоріям громадян для отримання допомоги необхідно звернутися до уповноважених органів та подати відповідну заяву.

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