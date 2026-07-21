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В Україні зменшилася кількість пенсіонерів, а кожен четвертий живе приблизно на 112 гривень на день

12:03, 21 липня 2026 121
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Скільки людей отримують виплати та яка середня пенсія.
В Україні зменшилася кількість пенсіонерів, а кожен четвертий живе приблизно на 112 гривень на день
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В Україні продовжує скорочуватися кількість пенсіонерів. За другий квартал 2026 року їхня кількість зменшилася на 74 396 осіб, а з початку року — на 190,5 тисячі людей.

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Середній розмір пенсії становить 7 273 грн (приблизно 163 долари США). Це означає, що протягом місяця у якому 31 день, пенсіонер має на життя 234 гривні на день. Це без вирахування оплати різних послуг.

Які пенсії отримують українці

Майже третина пенсіонерів отримує виплати, що перевищують середній показник по країні. Зокрема, 3,2 млн людей мають пенсію понад 7 тисяч гривень.

З них півмільйона отримують понад 20 тисяч гривень.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень. У цьому випадку на один день життя сума взагалі мізерна – приблизно 112 гривень.

У яких регіонах пенсії найвищі

Найвищі пенсії у Києві — у середньому 9 901 грн, що на 36% більше, ніж середня пенсія по Україні.

Також вищі за середні виплати отримують пенсіонери:

  • у Донецькій області — 8 990 грн (на 24% більше);
  • у Луганській області — 8 752 грн (на 20% більше).

Втім є й регіони, де виплати менші за середні.

Зокрема:

  • у Тернопільській області — 5 657 грн (на 22% менше за середню);
  • у Чернівецькій області — 5 839 грн (на 20% менше);
  • у Закарпатській області — 5 918 грн (на 19% менше).

Скільки пенсіонерів продовжують працювати

Попри отримання пенсійних виплат, значна частина українців продовжує працювати. Наразі в Україні працюють 2,8 млн пенсіонерів, що становить близько 28% від їхньої загальної кількості. Середній розмір пенсії у працюючих пенсіонерів становить 7 994 грн.

За даними Опендатабот, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховується 9 976 619 пенсіонерів.

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