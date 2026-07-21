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До бойових підрозділів передали перші 2 тисячі бронежилетів для жінок в ЗСУ

17:08, 21 липня 2026 40
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Бронежилети створені з урахуванням особливостей жіночої анатомії.
До бойових підрозділів передали перші 2 тисячі бронежилетів для жінок в ЗСУ
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До бойових підрозділів Збройних Сил України направили першу партію з 2000 бронежилетів, створених з урахуванням особливостей жіночої анатомії.

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Як зауважили у Міноборони, військовослужбовиці виконують бойові завдання нарівні з чоловіками, тому їм потрібен бронежилет, який має високий рівень захисту, але водночас враховує будову тіла і не сковує рухи.

Особливістю жіночого бронежилета є наявність демпферно-кліматичного підпіра. Із ним бронежилет зручніше прилягає до тіла, менше тисне, краще вентилюється. Всередині – керамічні плити.

Агенція оборонних закупівель ДОТ спільно з Міністерством оборони України збиратимуть відгуки про новинку, щоб врахувати їх перед придбанням наступних партій бронежилетів.

Раніше ми розповідали, що з 2026 року військовослужбовицям ЗСУ видаватимуть спеціальні жіночі бронежилети замість загальновійськових, які використовують нині.

Також «Судово-юридична газета» писала, які правила діють у 2026 році для звільнення жінок з військової служби.

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ЗСУ армія військовослужбовці міноборони жінки

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