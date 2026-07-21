  1. В Україні

Реєстрація прав на нерухомість після запуску обміну між реєстрами: що треба знати власникам майна

20:08, 21 липня 2026 64
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як зареєструвати право власності на нерухомість за рішенням суду: що діє зараз і що зміниться.
Реєстрація прав на нерухомість після запуску обміну між реєстрами: що треба знати власникам майна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно на підставі судових рішень наразі здійснюється за зверненням заявника. Автоматичний порядок реєстрації запрацює лише після запуску інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі особа, яка хоче зареєструвати право власності або інше речове право на підставі рішення суду, має звернутися до державного реєстратора та подати необхідні документи.

Такий порядок діє сьогодні відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 1666-VIII.

Що зміниться після запуску інформаційної взаємодії між реєстрами

Основний Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уже передбачає інший механізм. Після того як запрацює інформаційна взаємодія між двома державними реєстрами:

  • судове рішення після набрання законної сили автоматично надходитиме до Державного реєстру речових прав;
  • державний реєстратор проводитиме реєстраційні дії без звернення заявника;
  • адміністративний збір за такі реєстраційні дії не справлятиметься.

До запровадження такого механізму застосовується чинний перехідний порядок.

Що перевіряє державний реєстратор

Під час розгляду документів державний реєстратор обов’язково:

  • перевіряє наявність судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень;
  • звіряє його реквізити та зміст із поданими документами.

Якщо судового рішення немає в Єдиному державному реєстрі судових рішень

У такому разі державний реєстратор:

  • надсилає до відповідного суду запит про надання належним чином засвідченої копії судового рішення;
  • зупиняє розгляд заяви до отримання такого документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд закон рішення суду мінюст приватизація держвиконавець нерухомість

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 10k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 6k
ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 4k
Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

19:40, 20 липня 2026 4k
Військовослужбовець не з’являвся у частині та працював на шиномонтажі: суд призначив покарання

Військовослужбовець не з’являвся у частині та працював на шиномонтажі: суд призначив покарання

19:54, 20 липня 2026 4k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 10k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

Рада суддів звернулась до Президента та Кабміну з вимогою бюджетного забезпечення нових гарантій для суддів

Рада суддів закликала забезпечити реалізацію закону щодо виплат суддівської винагороди, оскільки Мінфін пропонує перенести фінансування нових гарантій суддів на 2027 рік.

Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністр України з гуманітарної політики: шлях від юридичної практики до керівництва Міністерством культури

Тетяна Бережна — юристка з досвідом міжнародної практики, яка перейшла від економічної політики та ринку праці до управління гуманітарною сферою.

За 10 років Україні знадобиться майже 15 млн працівників — у яких сферах очікують найбільший дефіцит

Україна шукає баланс між подоланням кадрового дефіциту, захистом внутрішнього ринку праці та контролем за міграційними процесами.

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр з питань євроінтеграції: повна біографія та дипломатичний шлях

Всеволод Ченцов — дипломат, який представляв Україну в ЄС, Нідерландах та Міжнародному суді ООН, тепер відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]