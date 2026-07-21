Реєстрація прав на нерухомість після запуску обміну між реєстрами: що треба знати власникам майна

Як зареєструвати право власності на нерухомість за рішенням суду: що діє зараз і що зміниться.

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Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно на підставі судових рішень наразі здійснюється за зверненням заявника. Автоматичний порядок реєстрації запрацює лише після запуску інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень.

Наразі особа, яка хоче зареєструвати право власності або інше речове право на підставі рішення суду, має звернутися до державного реєстратора та подати необхідні документи.

Такий порядок діє сьогодні відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 1666-VIII.

Що зміниться після запуску інформаційної взаємодії між реєстрами

Основний Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уже передбачає інший механізм. Після того як запрацює інформаційна взаємодія між двома державними реєстрами:

судове рішення після набрання законної сили автоматично надходитиме до Державного реєстру речових прав;

державний реєстратор проводитиме реєстраційні дії без звернення заявника;

адміністративний збір за такі реєстраційні дії не справлятиметься.

До запровадження такого механізму застосовується чинний перехідний порядок.

Що перевіряє державний реєстратор

Під час розгляду документів державний реєстратор обов’язково:

перевіряє наявність судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

звіряє його реквізити та зміст із поданими документами.

Якщо судового рішення немає в Єдиному державному реєстрі судових рішень

У такому разі державний реєстратор:

надсилає до відповідного суду запит про надання належним чином засвідченої копії судового рішення;

зупиняє розгляд заяви до отримання такого документа.

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