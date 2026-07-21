Рада суддів звернулась до Президента та Кабміну з вимогою бюджетного забезпечення нових гарантій для суддів

Рада суддів закликала забезпечити реалізацію закону щодо виплат суддівської винагороди, оскільки Мінфін пропонує перенести фінансування нових гарантій суддів на 2027 рік.

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Рада суддів України 21 липня ухвалила рішення № 28, яким звернулася до Президента України та Кабінету Міністрів України із закликом невідкладно забезпечити фінансування судової влади для повної реалізації Закону України від 9 червня 2026 року № 4905-ІХ.

Як вже зазначала «Судово-юридична газета» Рада суддів заявила про критичну ситуацію з виплатою суддівської винагороди. Після набрання чинності змінами до Закону «Про судоустрій і статус суддів», внесеними Законом № 4905-ІХ, була усунена можливість застосування будь-якої іншої розрахункової величини, крім прожиткового мінімуму для працездатних осіб, під час визначення базового посадового окладу судді. Водночас видатки державного бюджету на 2026 рік були сформовані виходячи з показника 2 102 грн, тоді як прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн.

Попри звернення до Кабінету Міністрів та Мінфіну, міністерство відмовилося збільшувати видатки держбюджету на 2026 рік, запропонувавши розглянути питання лише під час формування бюджету на 2027 рік. У РСУ наголошують, що така позиція не забезпечує виконання чинного закону у 2026 році та не звільняє державу від обов’язку реалізувати встановлені ним гарантії.

За розрахунками Ради суддів, для повної реалізації Закону №4905-ІХ у 2026 році необхідно додатково 2,56 млрд грн. У документі зазначається, що власних ресурсів судової системи для покриття цієї потреби недостатньо, а відсутність бюджетного забезпечення фактично ставить під загрозу виконання законодавчо встановлених гарантій незалежності суддів.

РСУ підкреслює, що належне матеріальне забезпечення суддів є однією з ключових гарантій незалежності судової влади, передбаченою Конституцією України, Законом «Про судоустрій і статус суддів», міжнародними стандартами та численними рішеннями Конституційного Суду України.

Окрему увагу у зверненні приділено ситуації із фінансуванням судової системи. Рада суддів зазначає, що Державна судова адміністрація вже двічі зверталася до Міністерства фінансів із пропозиціями збільшити бюджетні призначення, зокрема за рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду від сплати судового збору. За даними ДСА України, у 2025 році надходження від судового збору перевищили планові показники на 59%, а механізм використання коштів спеціального фонду для виплати суддівської винагороди вже застосовувався під час виконання державного бюджету.

У зв’язку з цим Рада суддів України звернулася:

до Президента України — із проханням вжити заходів для забезпечення незалежності судової влади та реалізації Закону № 4905-ІХ;

— із проханням вжити заходів для забезпечення незалежності судової влади та реалізації Закону № 4905-ІХ; до Кабінету Міністрів України — з вимогою невідкладно забезпечити фінансування реалізації закону шляхом внесення змін до розпису спеціального фонду Державного бюджету, а у разі недостатності коштів — ініціювати зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

На думку РСУ, зволікання з вирішенням питання фінансування може призвести до нових судових і конституційних спорів, накопичення бюджетних зобов’язань держави та негативно вплинути на авторитет України в процесі європейської інтеграції.

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