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Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 229
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Військовий помер через гострий інфаркт міокарда, а ТЦК вважав, що питання виплати має вирішуватися за іншим порядком.
Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини
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Обласний ТЦК та СП не має повноважень самостійно вирішувати, чи має сім’я померлого військовослужбовця право на одноразову грошову допомогу за постановою Кабміну №168. Його обов’язок — оформити висновок, який може бути як позитивним, так і негативним, та разом із документами направити його до Міністерства оборони. Саме Міноборони як головний розпорядник бюджетних коштів уповноважене ухвалювати остаточне рішення про призначення, відмову у призначенні або повернення документів на доопрацювання. Такого висновку дійшов Тернопільський окружний адміністративний суд.

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Обставини справи

До суду звернулася мати військовослужбовця, який помер під час проходження військової служби. Вона подала заяву про призначення одноразової грошової допомоги відповідно до пункту 2 постанови Кабміну №168.

Згідно з висновком військово-лікарської комісії, причиною смерті військовослужбовця стала гостра серцево-судинна недостатність внаслідок гострого трансмурального інфаркту міокарда. Водночас ВЛК дійшла висновку, що захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, пов’язане із захистом Батьківщини.

Попри це обласний ТЦК та СП не направив документи до Міністерства оборони. Він виходив із того, що військовослужбовець помер від захворювання, а не внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, тому вважав, що питання виплати має вирішуватися за статтею 16 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів №975. Через це документи заявниці були повернуті без подальшого розгляду Міністерством оборони.

Не погодившись із такими діями, мати військовослужбовця звернулася до суду.

Позиція суду

Суд зазначив, що Порядок, затверджений наказом Міністерства оборони №45, визначає чітку процедуру оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги.

Після отримання заяви районний ТЦК приймає документи та передає їх до обласного ТЦК. Обласний ТЦК перевіряє матеріали, складає висновок — незалежно від того, є він позитивним чи негативним, — та разом із документами направляє їх до Міністерства оборони.

Саме Міністерство оборони як головний розпорядник бюджетних коштів уповноважене приймати рішення про призначення одноразової грошової допомоги, відмову у її призначенні або повернення документів на доопрацювання. Відповідні питання попередньо розглядає Комісія Міністерства оборони.

Суд наголосив, що обласний ТЦК мав право викласти у своєму висновку позицію щодо відсутності підстав для виплати за постановою №168, однак не мав права припиняти процедуру розгляду заяви та не направляти документи до Міністерства оборони. Таким чином, відповідач фактично перебрав на себе повноваження органу, який законом уповноважений вирішувати питання про призначення чи відмову у призначенні допомоги.

При цьому суд у справі 500/2824/26 окремо підкреслив, що не вирішував питання, чи має позивачка право саме на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн. Встановлення наявності чи відсутності такого права належить до компетенції Міністерства оборони після розгляду всіх поданих документів.

Що вирішив суд

Тернопільський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправними дії обласного ТЦК та СП щодо неоформлення та ненаправлення висновку разом із документами до Міністерства оборни України. Також суд зобов’язав ТЦК скласти висновок щодо того, чи має заявниця право на одноразову грошову допомогу, та разом із документами направити його до Міністерства оборони для прийняття рішення про призначення або відмову у призначенні виплати.

Водночас суд відмовив у задоволенні вимоги зобов’язати ТЦК сформувати висновок із наперед визначеним змістом. Суд зазначив, що висновок може бути як позитивним, так і негативним, однак у будь-якому разі він має бути направлений до Міністерства оборони, яке і приймає остаточне рішення.

Крім того, суд стягнув на користь позивачки 665,60 грн судового збору.

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