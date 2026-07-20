Спонсор хотів стягнути 2,5 млн грн з хокейного клубу через затримку хокейного чемпіонату — ВС направив справу на новий розгляд

Через те, що Чемпіонат України з хокею вчасно не стартував, спонсор отримав шанс повернути 2,5 мільйони гривень авансу: Верховний Суд не підтримав рішення, яким з компанії стягнули 9,5 млн грн на користь хокейного клубу.

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Касаційний господарський суд розглянув спір у справі № 911/2780/24 щодо повернення коштів, сплачених за договором про популяризацію торговельної марки через спонсорську підтримку хокейного клубу. Суд дійшов висновку, що попередні інстанції неповно дослідили обставини справи, тому скасував їхні рішення та направив справу на новий розгляд.

Обставини справи

За даними справи, сторони уклали договір про надання спонсорської підтримки. За його умовами товариство мало поетапно профінансувати хокейний клуб на суму 15 млн грн, а натомість клуб зобов’язався популяризувати бренд під час підготовки та проведення Чемпіонату України з хокею сезону 2024/2025.

Зокрема, логотип компанії мав бути розміщений на формі гравців, бортах та льоду арени, офіційних сторінках клубу в соцмережах і на сайті, у публікаціях ЗМІ, електронних розсилках, рекламних матеріалах, а також під час церемоній відкриття та нагородження чемпіонату.

У липні 2024 року товариство перерахувало клубу перший платіж у розмірі 2,5 млн грн.

Однак у вересні 2024 року компанія повідомила про одностороннє розірвання договору. Вона пояснила, що чемпіонат так і не розпочався, офіційної інформації про дату старту змагань не було, тому спонсор не отримав очікуваної популяризації свого бренду. Після цього компанія вимагала повернути вже сплачені 2,5 млн грн як безпідставно набуті кошти.

Натомість хокейний клуб заперечив законність такого рішення. У клубі зазначили, що ще до початку чемпіонату виконували значну частину зобов’язань із популяризації бренду спонсора, а дата відкриття змагань згодом була визначена. Крім того, організація подала зустрічний позов, вимагаючи стягнути з компанії 9,5 млн грн несплаченої спонсорської підтримки за договором.

Господарський суд Київської області, а згодом і Північний апеляційний господарський суд відмовили компанії у задоволенні первісного позову та повністю задовольнили зустрічний позов хокейного клубу.

Суди дійшли висновку, що компанія безпідставно відмовилася від договору в односторонньому порядку, оскільки чемпіонат України з хокею розпочався у межах періоду, визначеного договором, а клуб виконував свої зобов’язання щодо популяризації бренду спонсора ще на етапі підготовки до змагань.

У результаті з компанії стягнули 9,5 млн грн заборгованості за договором, а в задоволенні вимоги про повернення 2,5 млн грн спонсорської підтримки відмовили.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій передчасно відмовили у задоволенні первісного позову, неправильно застосувавши норми матеріального права щодо одностороннього розірвання договору.

Суд звернув увагу, що договором було передбачено право ПАТ на його одностороннє розірвання не пізніше ніж за 60 календарних днів до дати проведення чемпіонату. Однак на момент направлення повідомлення про розірвання договору — 10 вересня 2024 року — дата початку чемпіонату ще не була визначена.

Також, Верховний Суд нагадав свій правовий висновок, викладений у постанові від 4 квітня 2023 року у справі № 916/1349/21: якщо юридичні наслідки пов’язані з подією, настання якої не є безумовним, то йдеться не про строк, а про умову. Оскільки дата проведення чемпіонату залежала від рішень Федерації хокею України, затвердження регламенту та формування складу учасників, вона не є подією, що неминуче має настати у розумінні статті 251 Цивільного кодексу України. Тому обчислення 60-денного строку від невизначеної дати є помилковим.

Верховний Суд зазначив, що дата проведення чемпіонату залежала від рішень Федерації хокею України, затвердження регламенту та формування складу учасників, тому не могла вважатися подією, яка неминуче має настати у розумінні статті 251 Цивільного кодексу України. Відтак обчислення 60-денного строку від невизначеної дати було помилковим.

Колегія суддів також наголосила, що тлумачення умов договору не повинно призводити до фактичної неможливості реалізації стороною свого права. На думку суду, застосований судами попередніх інстанцій підхід фактично позбавив ПАТ можливості скористатися передбаченим договором правом на односторонню відмову від договору.

У зв’язку з цим Верховний Суд визнав, що висновки судів про відсутність підстав для розірвання договору були передчасними, а норми статей 251 та 252 Цивільного кодексу України застосовано неправильно.

Водночас касаційний суд зазначив, що не має процесуальних повноважень самостійно досліджувати докази щодо фактичного стану підготовки до чемпіонату, оцінювати понесені витрати чи вирішувати питання обґрунтованості зустрічного позову. Ці обставини мають бути встановлені судом першої інстанції під час нового розгляду справи.

За результатами розгляду Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ПАТ та скасував рішення Господарського суду Київської області та постанову Північного апеляційного господарського суду, а справу № 911/2780/24 направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

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