Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

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Кассационный хозяйственный суд рассмотрел спор по делу № 911/2780/24 о возврате средств, уплаченных по договору о популяризации торговой марки через спонсорскую поддержку хоккейного клуба. Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неполно исследовали обстоятельства дела, поэтому отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, стороны заключили договор о предоставлении спонсорской поддержки. По его условиям общество должно было поэтапно профинансировать хоккейный клуб на сумму 15 млн грн, а взамен клуб обязался популяризировать бренд во время подготовки и проведения Чемпионата Украины по хоккею сезона 2024/2025.

В частности, логотип компании должен был быть размещен на форме игроков, бортах и льду арены, официальных страницах клуба в социальных сетях и на сайте, в публикациях СМИ, электронных рассылках, рекламных материалах, а также во время церемоний открытия и награждения чемпионата.

В июле 2024 года общество перечислило клубу первый платеж в размере 2,5 млн грн.

Однако в сентябре 2024 года компания сообщила об одностороннем расторжении договора. Она объяснила это тем, что чемпионат так и не начался, официальной информации о дате старта соревнований не было, поэтому спонсор не получил ожидаемой популяризации своего бренда. После этого компания потребовала вернуть уже уплаченные 2,5 млн грн как безосновательно приобретенные средства.

В свою очередь хоккейный клуб возразил против законности такого решения. В клубе отметили, что еще до начала чемпионата выполнили значительную часть обязательств по популяризации бренда спонсора, а дата открытия соревнований впоследствии была определена. Кроме того, организация подала встречный иск, требуя взыскать с компании 9,5 млн грн неоплаченной спонсорской поддержки по договору.

Хозяйственный суд Киевской области, а затем и Северный апелляционный хозяйственный суд отказали компании в удовлетворении первоначального иска и полностью удовлетворили встречный иск хоккейного клуба.

Суды пришли к выводу, что компания безосновательно отказалась от договора в одностороннем порядке, поскольку Чемпионат Украины по хоккею начался в пределах периода, определенного договором, а клуб выполнял свои обязательства по популяризации бренда спонсора еще на этапе подготовки к соревнованиям.

В результате с компании взыскали 9,5 млн грн задолженности по договору, а в удовлетворении требования о возврате 2,5 млн грн спонсорской поддержки отказали.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций преждевременно отказали в удовлетворении первоначального иска, неправильно применив нормы материального права относительно одностороннего расторжения договора.

Суд обратил внимание, что договор предусматривал право ПАО на его одностороннее расторжение не позднее чем за 60 календарных дней до даты проведения чемпионата. Однако на момент направления уведомления о расторжении договора — 10 сентября 2024 года — дата начала чемпионата еще не была определена.

Также Верховный Суд напомнил свой правовой вывод, изложенный в постановлении от 4 апреля 2023 года по делу № 916/1349/21: если юридические последствия связаны с событием, наступление которого не является безусловным, речь идет не о сроке, а об условии. Поскольку дата проведения чемпионата зависела от решений Федерации хоккея Украины, утверждения регламента и формирования состава участников, она не является событием, которое неизбежно должно наступить в понимании статьи 251 Гражданского кодекса Украины. Поэтому исчисление 60-дневного срока от неопределенной даты является ошибочным.

Верховный Суд отметил, что дата проведения чемпионата зависела от решений Федерации хоккея Украины, утверждения регламента и формирования состава участников, поэтому не могла считаться событием, которое неизбежно должно наступить в понимании статьи 251 Гражданского кодекса Украины. Следовательно, исчисление 60-дневного срока от неопределенной даты было ошибочным.

Коллегия судей также подчеркнула, что толкование условий договора не должно приводить к фактической невозможности реализации стороной своего права. По мнению суда, примененный судами предыдущих инстанций подход фактически лишил ПАО возможности воспользоваться предусмотренным договором правом на односторонний отказ от договора.

В связи с этим Верховный Суд признал, что выводы судов об отсутствии оснований для расторжения договора были преждевременными, а нормы статей 251 и 252 Гражданского кодекса Украины применены неправильно.

В то же время кассационный суд отметил, что не имеет процессуальных полномочий самостоятельно исследовать доказательства относительно фактического состояния подготовки к чемпионату, оценивать понесенные расходы или решать вопрос об обоснованности встречного иска. Эти обстоятельства должны быть установлены судом первой инстанции при новом рассмотрении дела.

По результатам рассмотрения Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ПАО, отменил решение Хозяйственного суда Киевской области и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, а дело № 911/2780/24 направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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