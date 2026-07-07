Владимир Зеленский объявил о заключении Drone Deal с Эстонией: что предусматривает новое оборонное соглашение

Документ предусматривает развитие совместного военного производства, в частности средств защиты воздушного пространства.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом во время встречи в Анкаре.

По словам Главы государства, подписанный документ должен способствовать более оперативному взаимодействию между Украиной и Эстонией, а также свидетельствует о высоком уровне доверия между странами.

Зеленский отметил, что в рамках соглашения стороны будут развивать совместное военное производство на территории обоих государств. В частности, речь идет об изготовлении важных средств защиты украинского неба.

Отдельное внимание во время встречи уделили дипломатическим вопросам. Президент проинформировал эстонскую сторону о работе Украины на международной арене и обсудил с Кристеном Михалом поддержку вступления Украины в Европейский Союз, в частности открытие остальных пяти переговорных кластеров.

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