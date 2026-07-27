Участники дополнительных сессий НМТ получили официальные результаты: где их пересмотреть
С сегодняшнего дня участники дополнительных сессий Национального мультипредметного теста (НМТ) могут ознакомиться с официальными результатами по шкале 100–200 баллов в своих личных кабинетах.
Во вкладке «Результат НМТ-2026» доступны материалы, необходимые для вступительной кампании. В частности, абитуриенты могут сформировать информационную карточку участника НМТ для поступления в украинские учреждения высшего образования, скачать карточки с результатами по отдельным предметам, а также просмотреть сертификат участника тестирования.
Вместе с тем абитуриентам напоминают, что прием заявлений в учреждения высшего образования продолжается до 18:00 1 августа. Результаты участников дополнительных сессий имеют такую же юридическую силу, как и результаты основной сессии, поэтому они участвуют во вступительной кампании на равных условиях.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине предлагают законодательно урегулировать проведение государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году по специальным правилам. Законопроект №15440 разработан во исполнение Плана законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2026 год.
Необходимость изменений авторы законопроекта объясняют ситуацией с безопасностью и существующими рисками для абитуриентов и работников учебных заведений. В условиях российской агрессии необходимо обеспечить гибкий и безопасный механизм поступления в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования.
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