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За руль вопреки решению суда: как двойное нарушение обернулось уголовным приговором

21:55, 27 июля 2026 12
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным мужчину, который, несмотря на лишение права управления и повторное привлечение к административной ответственности, снова сел за руль.
За руль вопреки решению суда: как двойное нарушение обернулось уголовным приговором
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным водителя, который во второй раз сел за руль после лишения права управления транспортными средствами, в неисполнении судебного решения и назначил ему один год лишения свободы. Вместе с тем мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

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Как установил суд, 27 марта 2026 года вступило в законную силу постановление Литинского районного суда Винницкой области, которым житель Винницкой области был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП. Ему назначили штраф в размере 40 800 гривен и лишили права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Однако уже через неделю, 4 апреля 2026 года, мужчина снова сел за руль автомобиля. На территории Хмельницкой области его остановили сотрудники патрульной полиции и составили в отношении него административный протокол. Впоследствии постановлением Хмельницкого горрайонного суда, которое также вступило в законную силу, его повторно признали виновным в совершении административного правонарушения по той же статье КУоАП и назначили аналогичное административное взыскание.

В связи с умышленным неисполнением постановления суда, вступившего в законную силу, мужчину уже привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 382 УК Украины.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, выразил сожаление по поводу совершенного и заявил о готовности понести наказание.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый работает разнорабочим в фермерском хозяйстве, содержит малолетнего ребенка и положительно характеризуется. Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние, а обстоятельств, отягчающих наказание, не установил.

По результатам рассмотрения Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Вместе с тем суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Приговор вынесен по делу № 686/19664/26. На него может быть подана апелляционная жалоба.

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