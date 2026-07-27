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Аренда жилья с выкупом: при каких условиях недвижимость переходит в собственность

20:52, 27 июля 2026 236
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После полной оплаты арендных платежей, а также при отсутствии других обременений или ограничений на жилье, недвижимость переходит в собственность арендатора.
Аренда жилья с выкупом: при каких условиях недвижимость переходит в собственность
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Аренда жилья с выкупом предусматривает передачу юридическим лицом физическому лицу имущественных прав на объект незавершенного строительства или готовое жилье сроком до 30 лет.

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Как сообщили в Главном управлении ГНС в Харьковской области, в соответствии с Налоговым кодексом Украины аренда жилья с выкупом предусматривает передачу юридическим лицом-арендодателем физическому лицу имущественных прав на объект незавершенного строительства и/или готовое жилье на основании соответствующего договора.

Такой договор заключается на длительный срок — до 30 лет. После полной оплаты арендных платежей, а также при отсутствии каких-либо обременений или ограничений в отношении жилья недвижимость переходит в собственность арендатора. Право собственности может быть оформлено как после окончания срока действия договора, так и досрочно, если все финансовые обязательства выполнены.

В ГНС также отметили, что договор аренды жилья с выкупом может предусматривать уступку права требования на получение платежей по такому договору.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине меняются правила в сфере жилищной политики. Президент Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» №4751-IX. Документ отменяет Жилищный кодекс 1983 года и закон о приватизации государственного жилищного фонда, полностью обновляя подход к управлению, аренде и приобретению жилья.

Одним из новых механизмов станет аренда жилья с правом выкупа. Такое жилье после десяти лет аренды можно будет оформить в собственность.

Украинцы, которые проживают в жилье государственного или коммунального фонда более 10 лет, получили возможность заключить договор аренды с правом выкупа. Речь идет не о социальном жилье, а об обычных объектах недвижимости. При этом приобрести такое жилье можно только по рыночной стоимости — продажа по сниженной цене не допускается. Средства, поступающие от аренды с выкупом, будут направляться исключительно в специальный револьверный фонд.

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