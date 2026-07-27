Дайджест кредитных споров: как суды проверяют SMS-подписи, почему отказывают во взыскании комиссий и как ограничивают процентные ставки

Взыскание кредитного долга во время военного положения: анализ судебных решений по защите прав потребителей.

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Рынок потребительского кредитования в Украине за последние несколько лет существенно изменился. На смену классическим банковским займам пришли быстрые «кредиты до зарплаты» в электронной форме, а права требования массово переходят к факторинговым компаниям. Сегодня взыскание долга по кредитному договору — это сложный процесс проверки законности электронного подписи, полномочий нового кредитора и соблюдения социальных гарантий, введенных законодателем.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала 19 самых свежих решений судов с участием банков и других финансовых учреждений. Анализ демонстрирует, что суды все более тщательно проверяют, действительно ли заемщик получил средства, законно ли начислены проценты, не включил ли кредитор в требования незаконные комиссии, законно ли требовать штрафы во время военного положения и даже правильно ли оформлена электронная подпись.

Военное положение: штрафы и пеня фактически не подлежат взысканию

Самой стабильной тенденцией судебной практики стало применение пункта 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины. Суды исходят из того, что во время военного положения кредиторы не имеют права взыскивать штрафные санкции за просрочку исполнения кредитных обязательств. Речь идет не только о пене или штрафах в классическом понимании. В некоторых делах суды также отказывают во взыскании 3% годовых и других санкций, имеющих характер ответственности за нарушение денежного обязательства.

Так, в деле № 754/2689/26 суд взыскал только основной долг и проценты, но полностью отказал во взыскании штрафа. Агентство по возврату долгов требовало 20 900 грн, где 10 000 грн составлял штраф. Суд применил п. 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины. Поскольку договор заключен в июне 2025 года, любая неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения, подлежат списанию кредитодателем. В итоге взысканы только тело, проценты и комиссия (10 900 грн), в штрафе в 10 000 грн отказано полностью.

Аналогичный подход применил Шевченковский районный суд города Киева в деле № 761/47646/25, где банк не смог взыскать даже незначительный штраф в 450 грн. Суд отметил, что даже незначительные суммы неустойки, начисленные после 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения кредитных обязательств, противоречат требованиям законодательства, действующего на период военного положения. В результате исковые требования банка были удовлетворены лишь частично: в части взыскания пени суд отказал, признав ее начисление неправомерным.

Еще дальше пошел Златопольский горрайонный суд в деле № 632/1062/26, который признал, что даже 3% годовых подпадают под действие военной льготы. Финучреждение требовало 7 150 грн процентов по кредиту в 3 000 грн. Кредитор начислил «договорные» проценты за 117 дней, хотя срок договора составлял всего 30 дней. По позиции Большой Палаты ВС (дело № 444/9519/12), после истечения срока кредитования право начислять договорные проценты прекращается. Далее применяются только нормы ст. 625 ГК Украины. Эта позиция неоднократно подтверждалась ВС.

Онлайн-кредиты: одного SMS-кода уже недостаточно

Вопреки распространенному мнению, что электронный кредитный договор практически невозможно оспорить, практика демонстрирует обратное. Суды признают договоры, подписанные одноразовым идентификатором (SMS-кодом), полностью законными. Однако только этого уже недостаточно для победы кредитора. Финансовая компания должна доказать, что именно ответчик проходил идентификацию, именно он пользовался личным кабинетом, а средства были фактически зачислены именно на его банковскую карту.

В деле № 753/24583/25 таким доказательством стала банковская выписка банка, которая подтвердила зачисление 8 000 грн на карточный счет ответчика. Аналогичный подход применен и в деле № 159/700/26. Заемщица отрицала факт заключения договора через интернет. Однако суд отметил, что договор заключен через «Личный кабинет» с использованием одноразового идентификатора. Это приравнивается к письменной форме согласно Закону «Об электронной коммерции». В результате иск финкомпании был удовлетворен, поскольку верификация лица была доказана.

Напротив, в деле № 754/2153/26 суд прямо отметил, что перечисление 5000 грн на карту заемщицы подтверждается письмом финучреждения. Никакого платежного поручения, выписки со счета кредитодателя, квитанции или другого первичного банковского документа в решении не упоминается. Несмотря на это, суд признал факт предоставления кредита доказанным. Причина очевидна: ответчица не явилась, отзыв не подала и никоим образом не оспаривала факт получения денег. В такой ситуации суд разрешил дело по имеющимся письменным материалам (ч. 8 ст. 178 ГПК Украины) и принял заочное решение.

Правило «1%»: суды начали массово пересчитывать проценты

Одним из важнейших изменений последних лет стало законодательное ограничение максимальной дневной процентной ставки. После внесения изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании» максимальная дневная ставка не может превышать 1%. Все, что больше, считается ничтожным условием договора. Именно поэтому суды все чаще самостоятельно пересчитывают долг.

Интересно дело № 489/873/26. Сумской апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу коллекторов и взыскал с заемщика 32 060 грн, а именно тело кредита и проценты. Суд первой инстанции полностью отказал в иске, посчитав доказательства недостаточными. Апелляция не согласилась, поскольку платежное поручение является надлежащим доказательством выдачи средств, а ответчик не опроверг факт их получения. В то же время комиссию в 1330 грн суд оставил без удовлетворения — как ничтожную.

Суд первой инстанции считал, что истец не доказал факт заключения электронного договора и надлежащую идентификацию заемщика, получение средств именно ответчиком и правильность начисления процентов. По мнению суда первой инстанции, копия договора, паспорт потребительского кредита, расчет и выписка из реестра должников — недостаточные доказательства. Особо суд подчеркнул отсутствие «первичных бухгалтерских документов».

Апелляционный суд с этим не согласился, указав, что платежное поручение с назначением платежа «Средства согласно договору 101652186» является надлежащим и достаточным доказательством перечисления 7000 грн. Ответчик не подал отзыв и не предоставил никаких доказательств того, что деньги он не получал. По позиции Большой Палаты ВС в деле № 129/1033/13 и ст. 1051 ГК Украины бремя доказывания в таком случае лежит именно на заемщике.

Комиссию 1330 грн суд оставил без удовлетворения, но по другому основанию. Ссылаясь на постановление Объединенной палаты КЦС ВС от 06.11.2023 по делу № 204/224/21, коллегия отметила: если в договоре не конкретизировано, за какие именно дополнительные или сопутствующие услуги установлена комиссия, такое положение является ничтожным по Закону «О потребительском кредитовании».

Проценты после завершения срока кредита: еще одна причина для уменьшения долга

Одной из самых распространенных ошибок кредиторов остается начисление договорных процентов после завершения срока кредитования. Большая Палата Верховного Суда еще в деле № 444/9519/12 сформировала правовую позицию: после окончания срока действия кредитного договора право начислять договорные проценты прекращается. После этого могут применяться только последствия просрочки, предусмотренные законом, если этому не препятствуют специальные нормы военного времени.

Именно поэтому в деле № 632/1062/26 суд из более чем 7 тыс. грн заявленных процентов взыскал только 720 грн. Остальные более 6 тыс. грн были начислены уже после завершения срока кредита, поэтому суд признал такие требования незаконными.

Долги умершего: наследники отвечают только в пределах наследства

Отдельное направление практики касается наследственных кредитных споров. Верховный Суд в деле № 295/7551/22 подтвердил важный принцип: наследники не несут солидарной ответственности по долгам умершего. Каждый отвечает только пропорционально своей наследственной доле и только в пределах стоимости полученного имущества. Суд отменил решение о солидарном взыскании более 11,9 млн грн (эквивалент 437 645 долларов США) с вдовы и детей умершего заемщика по иску банка и направил дело на новое рассмотрение. Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 1282 Гражданского кодекса Украины наследники отвечают по долгам наследодателя лично и пропорционально своей доле в наследстве, а не солидарно. Закон не предусматривает солидарной ответственности наследников в таких спорах.

Кроме того, кредиторам стоит помнить о сроках. В деле № 206/1169/24 суд проверял, не пропустил ли банк шестимесячный срок для предъявления требований к наследникам после смерти заемщика. Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и отказал наследникам в признании прекращенными кредитного обязательства и ипотеки после смерти заемщицы. Коллегия Кассационного гражданского суда подтвердила: смерть должника не прекращает ни кредит, ни ипотеку. Обязательства входят в состав наследства, а срок для предъявления требований кредитором начинает течь с момента получения наследниками свидетельств о праве на наследство.

Заемщица умерла в 2015 году. Банк узнал о смерти в том же году, но в течение шести месяцев требований к наследникам не предъявлял. Наследники только в 2024 году получили свидетельства о праве на наследство. После этого банк направил им требования о погашении долга. Наследники обратились в суд с иском о признании обязательств по кредиту и ипотеке прекращенными, а также об отмене записей об обременениях в Государственном реестре вещных прав.

В исковых требованиях наследникам было отказано, поскольку смерть должника не прекращает кредитное обязательство. Кредитное обязательство не является таким, которое неразрывно связано с личностью должника. Оно входит в состав наследства и переходит к наследникам (статьи 1216, 1218, 1282 ГК Украины). Ипотека также не прекращается смертью ипотекодателя. Основания прекращения ипотеки прямо перечислены в статье 17 Закона «Об ипотеке». Смерти ипотекодателя среди них нет. Ипотека сохраняет силу и для наследников (ст. 23 Закона «Об ипотеке»).

Что касается срока предъявления требований кредитором, то часть вторая статьи 1281 ГК Украины связывает начало течения шестимесячного срока с моментом получения наследниками свидетельства о праве на наследство. Отсутствие свидетельства на момент смерти не прекращает право требования кредитора.

Комиссии за «обслуживание»: суды все чаще признают их незаконными

Еще одна тенденция — критическое отношение судов к различным комиссиям. Если банк или финансовая компания не могут объяснить, за какую именно конкретную дополнительную услугу взимаются средства, суды признают такие платежи ничтожными. Не могут отдельно оплачиваться действия, которые кредитор совершает в собственных интересах.

Именно поэтому в делах № 755/8126/26 и № 489/7954/25 суды полностью отказали во взыскании соответствующих комиссий. В деле № 755/8126/26 Днепровский районный суд г. Киева отказал финансовой группе во взыскании комиссии. Суд отметил, что истец не доказал, какие именно дополнительные услуги предоставлялись за эту плату. Кроме того, управление кредитом и предоставление информации о состоянии задолженности, в частности раз в месяц, в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О потребительском кредитовании» должны осуществляться бесплатно. В результате суд признал условие о комиссии ничтожным и отказал в ее взыскании.

Аналогичной позиции придерживался и Сумской апелляционный суд в деле № 489/7954/25. Суд отказал во взыскании комиссии, поскольку кредитный договор не содержал конкретного перечня услуг, за которые она взималась. Отсутствие четкого определения содержания комиссии стало основанием для вывода о ее необоснованности.

Эти решения подтверждают судебную практику: кредитодатель должен четко определить и доказать, за какие дополнительные услуги взимается комиссия. Если же ее содержание не конкретизировано или плата фактически установлена за действия, которые по закону должны быть бесплатными, суды отказывают в ее взыскании.

Процессуальные моменты и расходы на адвоката

Не стоит автоматически соглашаться с суммой долга, указанной в иске. Детальный анализ расчета нередко позволяет сократить требования кредитора в несколько раз. Если иск подает факторинговая или коллекторская компания, заемщик имеет право предъявить встречный иск именно к новому кредитору. Такой подход подтвержден Верховным Судом в деле № 201/8855/25.

Верховный Суд подтвердил законность встречного иска к коллекторам: так можно оспаривать пункты кредитного договора, даже если его заключал другой кредитор. Новый кредитор обратился в суд с иском о взыскании с заемщика более 31 тысячи гривен задолженности по кредитному договору, заключенному в 2020 году. Заемщик подал встречный иск, в котором просил признать недействительными пункты договора, касавшиеся процентных ставок, применить последствия их недействительности при разрешении первоначального иска, взыскать значительно меньшую сумму и отказать коллекторам в возмещении расходов на правовую помощь.

Верховный Суд указал, что в споре о взыскании задолженности надлежащим ответчиком по встречному иску является именно тот, кто в настоящее время имеет право требования. Решающее значение имеет не то, с кем был заключен договор изначально, а кто сейчас является кредитором и предъявляет требования в суде. Такой подход уже был сформулирован в постановлении Верховного Суда от 9 октября 2024 года по делу № 582/202/22.

Суд подчеркнул, что понятия «сторона в споре» и «сторона в процессе» не всегда тождественны. Надлежащим ответчиком является лицо, за счет которого можно защитить нарушенное право истца, в данном случае — заемщика, защищающегося от взыскания. В результате Верховный Суд отменил определение первой инстанции и постановление апелляционного суда и направил дело для продолжения рассмотрения.

Кроме того, суды все более критично относятся к расходам кредиторов на профессиональную правовую помощь. Если дело является типичным, заявленные 10–15 тыс. грн могут быть уменьшены. Именно так произошло в деле № 579/344/26, где компенсацию сократили с 10 000 грн до 1 000 грн. Сумской апелляционный суд сослался на части 4 и 5 статьи 137 ГПК Украины и применил критерии соразмерности со сложностью дела, объемом выполненной работы, временем, потраченным адвокатом, и ценой иска. Сам факт того, что стороны согласовали высокий гонорар в договоре с адвокатом, не обязывает суд возлагать эту сумму на ответчика в полном объеме.

Когда банк теряет право на взыскание долга из-за истечения исковой давности

Судебная практика свидетельствует, что решающее значение в кредитных спорах имеет не только дата заключения договора, но и действия сторон, которые могут прервать или изменить течение исковой давности.

В деле № 464/9973/14-ц Верховный Суд отказал банку во взыскании задолженности по кредиту, выданному в 2008 году. Суд установил, что еще в 2009 году банк обратился с иском о досрочном взыскании всей суммы долга, чем фактически изменил срок исполнения основного обязательства. Именно с этого момента началось течение трехлетней исковой давности. Повторное обращение в суд в 2014 году произошло уже после истечения установленного законом срока, поэтому в удовлетворении иска было отказано.

В то же время Одесский апелляционный суд в деле № 511/987/25 пришел к противоположному выводу при других обстоятельствах. Суд взыскал 203 962 грн по кредитному договору 2012 года, заключенному с банком. Решающим стало то, что заемщица здійснювала частичные платежи до конца 2022 года, а такие действия прерывали течение исковой давности. Кроме того, суд учел законодательные особенности исчисления сроков во время действия военного положения.

Суд подтвердил возможность уступки будущих требований по договору факторинга

Полтавский апелляционный суд в деле № 554/11937/25 подтвердил законность уступки по договору факторинга не только уже существующей задолженности, но и будущих денежных требований. Суд отметил, что такие требования могут быть предметом договора факторинга при условии их надлежащей индивидуализации в соответствующих реестрах. По результатам рассмотрения иск финучреждения был удовлетворен, а переход права требования признан правомерным.

Проанализированные решения свидетельствуют о качественном изменении подходов судов к кредитным спорам. Если раньше главным вопросом было лишь существование кредитного договора, то сегодня суды исследуют все аспекты правоотношений — от надлежащей идентификации заемщика и подтверждения факта выдачи средств до законности каждой составляющей заявленной задолженности.

Сегодня активная процессуальная позиция заемщика, своевременно поданый отзыв, проверка расчета долга и ссылка на актуальную практику Верховного Суда могут существенно уменьшить сумму взыскания.

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