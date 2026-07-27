Контракт с ВСУ: какие трудовые гарантии имеет работник и что должен сделать работодатель

За работником, проходящим военную службу по контракту, сохраняются место работы и должность, при этом работодатель оформляет увольнение только после получения подтверждающих документов.

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Заключение контракта на прохождение военной службы является законным основанием для увольнения работника с работы. В то же время самого уведомления о подписании контракта недостаточно — работодатель должен получить официальное документальное подтверждение начала военной службы. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Когда работодатель может оформить увольнение

После получения документов, подтверждающих начало прохождения военной службы, отдел кадров имеет право издать приказ об увольнении работника с работы и применить предусмотренные законодательством трудовые гарантии.

Без документального подтверждения оформить такое решение работодатель не может.

Какие документы подтверждают прохождение военной службы

Для оформления освобождения от работы работник может предоставить один из следующих документов:

военно-учетный документ с соответствующими отметками;

справку о прохождении военной службы;

выписку из приказа командира воинской части о зачислении в списки личного состава;

копию контракта о прохождении военной службы.

Любой из этих документов является надлежащим основанием для оформления кадровых документов.

Достаточно ли устного уведомления

В Волынском областном ТЦК и СП подчеркивают, что устного уведомления о заключении контракта недостаточно.

Если работник лишь сообщил работодателю о подписании контракта, но не предоставил ни одного документа, подтверждающего начало военной службы, приказ об увольнении выдавать нельзя. Законодательство требует именно документального подтверждения.

Какие гарантии имеет работник

В соответствии со статьёй 119 Кодекса законов о труде Украины, за работником, проходящим военную службу по контракту:

сохраняется место работы;

сохраняется должность;

трудовые отношения не прекращаются.

В то же время после внесения изменений в законодательство работодатель больше не обязан выплачивать средний заработок на время прохождения военной службы, если иное не предусмотрено коллективным договором, трудовым договором или внутренними документами предприятия.

Какие действия должен выполнить работодатель

После оформления увольнения кадровая служба должна:

издать приказ об увольнении работника с работы;

внести соответствующие отметки в табель учета рабочего времени;

обновить сведения военного учета;

приложить подтверждающие документы к личному делу работника.

Что важно помнить

Заключение контракта с Вооружёнными Силами Украины само по себе не является достаточным основанием для кадрового оформления.

Работодатель имеет право издать приказ об увольнении работника только после получения официального документа, подтверждающего начало прохождения военной службы. Это обеспечивает правильное применение трудовых гарантий и защищает права как работника, так и работодателя.

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