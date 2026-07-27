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В Украине резко выросло количество новых компаний: какие сферы стали лидерами и где бизнес открывают наиболее активно

11:04, 27 июля 2026 183
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В Украине за полгода зарегистрировали почти 20 тысяч новых компаний — это рекорд за последние три года.
В Украине резко выросло количество новых компаний: какие сферы стали лидерами и где бизнес открывают наиболее активно
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В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали 19 758 новых компаний, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество прекращений деятельности бизнеса также выросло на 28%, однако общий прирост юридических лиц остался положительным и составил 13 195 компаний. Об этом сообщил Опендатабот.

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Число новых компаний стало самым большим за три года

По данным Единого государственного реестра, в течение первого полугодия 2026 года в Украине было зарегистрировано 19 758 новых компаний. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 18 277 юридических лиц.

Этот показатель является самым высоким за последние три года. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года было зарегистрировано 18 414 новых компаний.

В то же время за шесть месяцев прекратили деятельность или находятся в процессе прекращения 6 563 компании. Это на 28% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Несмотря на увеличение количества прекращений, общий баланс остается положительным. Абсолютный прирост количества компаний за первое полугодие 2026 года составил 13 195.

В «Опендатаботе» отметили, что в статистику прекращения деятельности включены компании со статусами «Прекращено» и «В процессе прекращения». При этом предприятия, находящиеся в процессе прекращения деятельности, в будущем могут вновь получить статус «Зарегистрировано».

Больше всего новых компаний открыли в сфере торговли и ИТ

Наибольший абсолютный прирост количества компаний зафиксирован в сфере оптовой торговли — плюс 2 304 предприятия.

Далее по приросту следуют:

  • ИТ-сфера — +1 254 компании;
  • операции с недвижимостью — +1 104;
  • общественные организации — +859;
  • обслуживание зданий — +824.

В то же время сокращение количества компаний зафиксировано в ряде сфер. Больше всего оно коснулось государственного управления и обороны (–289), образования (–282), ветеринарной деятельности (–20), водоснабжения (–14), а также сферы творчества и искусства (–11).

Киев остается лидером по приросту бизнеса

Наибольший прирост количества компаний зафиксирован в Киеве — плюс 5 338 юридических лиц.

В тройку лидеров также вошли:

  • Львовская область — +1 220 компаний;
  • Днепропетровская область — +1 177 компаний.

В целом прирост числа предприятий наблюдался в 23 регионах Украины, тогда как сокращение — в четырёх.

Наибольшее сокращение числа компаний зафиксировано в прифронтовых регионах — Донецкой области (–157) и Луганской области (–73).

По каким причинам чаще всего компании прекращали деятельность

Более половины случаев прекращения деятельности пришлось на ликвидацию — 3 479 компаний.

Ещё:

  • 1 410 случаев (21 %) пришлось на реорганизацию;
  • 651 случай (10 %) — на процедуру банкротства;
  • 574 случая (9 %) — на судебные решения о прекращении деятельности, не связанные с банкротством;
  • 440 случаев (7%) — без указания причины;
  • 9 случаев (менее 1%) — прекращение деятельности субъекта без статуса юридического лица.

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бизнес Украина

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