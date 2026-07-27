Реклама в TikTok для ООО: как подтвердить расходы и избежать проблем с налоговой

Основные правила учета рекламы в TikTok для юридических лиц.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

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Компании все чаще используют социальные сети для продвижения товаров и услуг. Одним из популярных каналов рекламы стал TikTok, однако у предприятий возникают вопросы относительно правильного оформления таких расходов: можно ли учитывать рекламу в составе расходов, какие документы подтверждают хозяйственную деятельность, какие КВЭДы необходимы и как облагаются налогом услуги нерезидента.

Может ли ООО учитывать рекламу в TikTok в составе расходов

Как указали эксперты, предприятие имеет право включать в состав расходов любые расходы на продвижение продукции/товаров/услуг на рынке среди покупателей, в том числе и за счет рекламы в TikTok.

В соответствии с п. 19 НП(С)БУ 16 «Расходы», к расходам на сбыт относятся, в частности, расходы на рекламу и маркетинговые исследования, связанные с реализацией продукции, товаров, работ или услуг.

Таким образом, расходы на рекламную кампанию в TikTok могут быть учтены в бухгалтерском учете предприятия при условии надлежащего документального подтверждения.

Какие документы необходимы для подтверждения расходов

Чтобы доказать связь рекламных расходов с деятельностью компании, рекомендуется оформить внутренние документы.

В приказе целесообразно определить цель рекламной кампании, ответственных лиц и бюджет на рекламу.

Если реклама оплачивается через бизнес-аккаунт TikTok, предприятие фактически присоединяется к публичному договору с нерезидентом.

Подтверждающими документами могут быть:

инвойсы;

электронные счета;

документы об оплате;

другие электронные документы, сформированные сервисом.

На портале 7еminar рекомендуют сохранять рекламные материалы, которые размещались в TikTok, чтобы в случае проверки подтвердить их связь с хозяйственной деятельностью предприятия.

Как облагаются налогом рекламные услуги TikTok

Если компания оплачивает рекламу TikTok нерезиденту, такая операция рассматривается как приобретение электронных услуг.

В соответствии с подпунктом 14.1.56-5 Налогового кодекса Украины к электронным услугам относятся, в частности, услуги по размещению рекламы и предоставлению рекламного пространства в сети Интернет.

Поскольку получателем услуг является украинское предприятие, местом поставки таких услуг в соответствии со статьей 186 НКУ является таможенная территория Украины.

В таком случае получатель услуг должен определить налоговые обязательства по НДС в соответствии со ст. 208 НКУ. Налоговая накладная составляется по правилу первого события — на дату оплаты либо на дату документа, подтверждающего поставку услуг (например, инвойса), в зависимости от того, какое событие произошло раньше.

В налоговой накладной указывают:

условный ИНН — 500000000000;

наименование нерезидента;

страну его регистрации;

тип причины — 14.

В декларации по НДС такая операция одновременно отражается в составе налоговых обязательств и, при условии своевременной регистрации налоговой накладной, в составе налогового кредита.

В декларации по НДС такая операция отражается одновременно:

в строке 6.1 — в месяце составления налоговой накладной;

в строке 13.1 — если налоговая накладная своевременно зарегистрирована.

Нужно ли уплачивать налог на репатриацию

При оплате рекламных электронных услуг TikTok нерезиденту налог на репатриацию не удерживается.

Такие выплаты являются оплатой за предоставленные услуги и не подпадают под налогообложение в соответствии с подпунктом «к» подпункта 141.4.1 НКУ.

Соответственно, такие операции не отражаются в приложении ПН к декларации по налогу на прибыль.

Вывод

Расходы ООО на рекламу в TikTok могут быть учтены в составе расходов предприятия, если они связаны с хозяйственной деятельностью и подтверждены надлежащими документами.

При этом в случае приобретения рекламных услуг у нерезидента необходимо учитывать правила налогообложения НДС, порядок составления налоговой накладной и отражения операции в отчетности.

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