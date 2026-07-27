В Украине отмечают День медика — история праздника, кого поздравляют и что еще отмечают 27 июля

27 июля совпадают профессиональный праздник украинских медиков, день памяти святого Пантелеймона и годовщина событий, ставших знаковыми для истории Украины и мира.

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В понедельник, 27 июля, в Украине отмечают День медицинского работника. Также в этот день верующие чтят память святого великомученика Пантелеймона, а в истории Украины и мира эта дата связана с рядом важных событий, среди которых создание Института истории Украины, основание Союза офицеров Украины и годовщина Скниловской трагедии.

День медицинского работника

День медицинского работника в Украине ежегодно отмечается в соответствии с Указом Президента Украины от 13 июня 2023 года № 327/2023.

Праздник посвящен врачам, медицинским сестрам, санитарам, фельдшерам, лаборантам и другим специалистам сферы здравоохранения. Его цель — выразить благодарность медикам за их ответственную и незаменимую работу, а также повысить престиж медицинской профессии.

Украинская медицина внесла весомый вклад в развитие мировой науки. В XIX–XX веках украинские ученые достигли значительных успехов в области офтальмологии, кардиохирургии, бактериологии и терапии.

Так, офтальмолог Владимир Филатов в 1931 году впервые в мире использовал для пересадки человеку роговицу донорского глаза и разработал метод пластики кожи, известный как «филатовское круглое стебельце».

Хирург Николай Амосов в 1955 году первым в Украине начал проводить операции по лечению пороков сердца, а в 1965 году впервые в мире внедрил в практику антитромботические протезы сердечных клапанов.

Бактериолог Владимир Хавкин в конце XIX века создал первую эффективную вакцину против холеры и успешно её испытал.

Николай Стражеско и Василий Образцов в 1909 году впервые в мире описали метод прижизненной диагностики тромбоза коронарных сосудов, то есть инфаркта миокарда.

Какие еще праздники отмечаются 27 июля

Помимо Дня медицинского работника, 27 июля в мире отмечают:

День хождения на ходулях;

День трансатлантической связи;

День рождения гамбургера;

День волынки.

Исторические события 27 июля

В этот день в разные годы произошли следующие события:

1936 год — создан Институт истории Украины;

1974 год — президента США Ричарда Никсона обвинили в препятствовании правосудию после его отказа передать записи, связанные с Уотергейтским скандалом;

1991 год — в Киеве создан Союз офицеров Украины;

2002 год — произошла Скниловская трагедия: во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове разбился самолет Су-27. Погибли 77 человек, более 400 получили ранения. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиашоу;

2006 год — компания Intel представила первый процессор линейки Core 2.

День памяти святого великомученика Пантелеймона

27 июля верующие также чтят память святого великомученика Пантелеймона.

Он родился в Никомедии примерно в 275 году. При рождении ему дали имя Пантолеон. Его мать была христианкой, однако умерла, когда сын был ещё ребёнком. Будущий святой изучал врачебное дело у известного врача Евфросина, а после знакомства с пресвитером Ермолаем принял христианство и получил имя Пантелеймон, что означает «всемилостивый».

Пантелеймон бесплатно лечил людей, благодаря чему приобрел широкую известность. После этого по приказу императора Максимиана его арестовали. Он выдержал многочисленные пытки, не отрекся от своей веры и был казнен 27 июля 305 года.

Кто отмечает именины

27 июля День ангела отмечают: Герман, Эммануил, Иван, Николай.

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