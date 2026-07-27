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В Україні святкують День медика – історія свята, кого вітають та що ще відзначають 27 липня

09:45, 27 липня 2026 187
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27 липня поєднує професійне свято українських медиків, день пам'яті святого Пантелеймона та річницю подій, які стали знаковими для історії України і світу.
В Україні святкують День медика – історія свята, кого вітають та що ще відзначають 27 липня
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У понеділок, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Також цього дня віряни вшановують пам’ять святого великомученика Пантелеймона, а в історії України та світу ця дата пов’язана з низкою важливих подій, серед яких створення Інституту історії України, заснування Спілки офіцерів України та річниця Скнилівської трагедії.

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День медичного працівника

День медичного працівника в Україні щороку відзначають відповідно до Указу Президента України від 13 червня 2023 року №327/2023.

Свято присвячене лікарям, медичним сестрам, санітарам, фельдшерам, лаборантам та іншим фахівцям галузі охорони здоров’я. Його метою є висловлення подяки медикам за їхню відповідальну та незамінну працю, а також підвищення престижу медичної професії.

Українська медицина зробила вагомий внесок у розвиток світової науки. У XIX–XX століттях українські вчені досягли значних успіхів у галузях офтальмології, кардіохірургії, бактеріології та терапії.

Так, офтальмолог Володимир Філатов у 1931 році вперше у світі використав для пересадки людині рогівку донорського ока та розробив метод пластики шкіри, відомий як філатовське кругле стебло.

Хірург Микола Амосов у 1955 році першим в Україні почав виконувати операції з лікування вад серця, а в 1965 році вперше у світі впровадив у практику антитромботичні протези клапанів серця.

Бактеріолог Володимир Хавкін наприкінці XIX століття створив першу ефективну вакцину проти холери та успішно її випробував.

Микола Стражеско та Василь Образцов у 1909 році вперше у світі описали метод прижиттєвої діагностики тромбозу коронарних судин, тобто інфаркту міокарда.

Які ще свята відзначають 27 липня

Окрім Дня медичного працівника, 27 липня у світі відзначають:

  • День ходіння на ходулях;
  • День трансатлантичного зв’язку;
  • День народження гамбургера;
  • День вшанування волинки.

Історичні події 27 липня

Цього дня в різні роки відбулися такі події:

  • 1936 рік — створено Інститут історії України;
  • 1974 рік — президента США Річарда Ніксона звинуватили у перешкоджанні правосуддю після його відмови передати записи, пов’язані з Вотергейтським скандалом;
  • 1991 рік — у Києві створено Спілку офіцерів України;
  • 2002 рік — сталася Скнилівська трагедія: під час авіашоу на Скнилівському летовищі у Львові розбився літак Су-27. Загинули 77 людей, понад 400 отримали поранення. Ця катастрофа стала найбільшою в історії авіашоу;
  • 2006 рік — компанія Intel представила перший процесор лінійки Core 2.

День пам’яті святого великомученика Пантелеймона

27 липня віряни також вшановують пам’ять святого великомученика Пантелеймона.

Він народився у Нікомедії приблизно у 275 році. При народженні отримав ім’я Пантолеон. Його мати була християнкою, однак померла, коли син був ще дитиною. Майбутній святий навчався лікарської справи у відомого лікаря Євфросина, а після знайомства з пресвітером Єрмолаєм прийняв християнство та отримав ім’я Пантелеймон, що означає «всемилостивий».

Пантелеймон безкоштовно лікував людей, завдяки чому здобув широку відомість. Після цього за наказом імператора Максиміана його заарештували. Він витримав численні тортури, не зрікся своєї віри та був страчений 27 липня 305 року.

Хто святкує іменини

27 липня День ангела відзначають: Герман, Еммануїл, Іван, Микола.

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