Самочинне будівництво не ділиться: Верховний Суд визначив долю реконструйованого будинку

Колишнє подружжя не змогло поділити будинок через реконструкцію: житловий будинок перебудували, але не прийняли в установленому законом порядку в експлуатацію.

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Житловий будинок, капітальну реконструкцію якого проведено колишнім подружжям за відсутності затвердженого проєкту та відповідних дозвільних документів, а також який не прийнято в установленому законом порядку в експлуатацію, є самочинним будівництвом. У такому разі право власності на реконструйований будинок не виникає у жодного з подружжя, тому він не підлягає поділу і на нього не можна визнати право спільної сумісної власності.

Обставини справи

Позивач звернулась до суду з позовом про визнання житлового будинку об`єктом спільної сумісної власності подружжя та його поділ у рівних ідеальних частках. На обґрунтування позову зазначала, що з 2001 року вона була зареєстрована у житловому будинку, який відповідач отримав у спадок після смерті батька. За час перебування у шлюбі з відповідачем, маючи вищий дохід за свого чоловіка та працюючи приватним підприємцем, вона здійснила значні за обсягом капіталовкладення у приведення будинку у придатний для проживання стан, здійснила його реконструкцію, перебудову, поліпшення, у результаті чого його вартість, загальна та житлова площа значно збільшилися, поліпшився технічний стан домоволодіння за рахунок її участі, коштів, організаційних дій щодо отримання відповідних дозволів та початку оформлення будівництва, узаконення зведених споруд та фактичного виконання будівельних робіт.

Позиція суду першої та апеляційної інстанції

Суд першої інстанції позов задовольнив, посилаючись на те, що спірний житловий будинок за рахунок коштів позивача під час перебування сторін у зареєстрованому шлюбі був перепланований, покращений та введений в експлуатацію, тому спірна нерухомість є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя та підлягає поділу у рівних частках між колишнім подружжям.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, рішення скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що житловий будинок був реконструйований колишнім подружжям за відсутності дозвільних документів та проєкту, а тому в розмінні ст. 376 ЦК України є самочинним будівництвом, яке не є об`єктом права власності та поділу не підлягає.

Позиція Верховного Суду

ВС погодився з висновком апеляційного суду.

Відповідно до ст. 331 ЦК України якщо закон передбачає прийняття нерухомості до експлуатації, право власності виникає лише з моменту такого прийняття та державної реєстрації.

Згідно зі ст. 376 ЦК України нерухомість, збудована без відповідного документа або належно затвердженого проєкту, вважається самочинною. Особа, яка здійснила таке будівництво, не набуває права власності на нього.

До моменту введення в експлуатацію та реєстрації об’єкт не є нерухомим майном у розумінні цивільного обороту. У такому разі сторони є власниками лише будівельних матеріалів та обладнання, які були використані.

Оскільки реконструйований будинок не був прийнятий в експлуатацію, він не може бути визнаний об’єктом спільної сумісної власності подружжя та не підлягає поділу як нерухоме майно.

Постанова Верховного Суду від 28 лютого 2025 року у справі № 405/7250/17 (провадження № 61-7938св24).

Зазначимо, що ми розібрали, коли самобуд можна оформити за спрощеною процедурою, коли діє будівельна амністія, а в яких випадках доведеться проходити значно складніший шлях.

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