Як отримати виписку з держреєстру для проставлення апостилю: потрібні документи та вартість послуги

Адміністративна послуга надається за запитом особи, яка бажає отримати виписку.

Фото: zmina.info

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Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є одним із документів, що може бути необхідний для використання за кордоном після проставлення апостилю.

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області розповів, хто може отримати таку виписку, які документи необхідно подати та у які строки надається адміністративна послуга.

Нормативно-правове регулювання

Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";

Наказу Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (у редакції, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 08.05.2023 за №750/39806).

Хто може звернутися?

Адміністративна послуга надається за запитом особи, яка бажає отримати виписку.

Які документи необхідно подати?

Для отримання виписки заявник подає:

Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Під час подання запиту заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу відповідно до законодавства.

Іноземці та особи без громадянства пред’являють національний, дипломатичний чи службовий паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі використання е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон перевірка документа здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Якщо документи подає представник, додатково необхідно надати документ, що підтверджує його повноваження, крім випадків, коли відповідні відомості вже містяться в Єдиному державному реєстрі.

Як подати документи?

Запит подається особисто заявником у паперовій формі.

Вартість адміністративної послуги

За надання виписки у паперовій формі для проставлення апостилю справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом станом на 1 січня календарного року, в якому подається запит.

Сума збору округлюється до найближчих 10 гривень (у 2026 році — 170 грн).

Строк надання послуги

Виписка надається протягом 24 годин з моменту надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

Коли може бути відмовлено?

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є:

Неподання документа, що підтверджує внесення плати за отримання виписки;

Внесення плати не в повному обсязі.

Який результат отримує заявник?

За результатами розгляду запиту заявнику видається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Отримати готовий документ можна особисто.

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