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Контракт із ЗСУ: які трудові гарантії має працівник та що повинен зробити роботодавець

12:06, 27 липня 2026 66
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За працівником, який проходить військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи та посада, водночас роботодавець оформлює увільнення лише після отримання підтвердних документів.
Контракт із ЗСУ: які трудові гарантії має працівник та що повинен зробити роботодавець
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Укладання контракту на проходження військової служби є законною підставою для увільнення працівника від роботи. Водночас самого повідомлення про підписання контракту недостатньо — роботодавець має отримати офіційне документальне підтвердження початку військової служби. Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

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Коли роботодавець може оформити увільнення

Після отримання документів, що підтверджують початок проходження військової служби, відділ кадрів має право видати наказ про увільнення працівника від роботи та застосувати передбачені законодавством трудові гарантії.

Без документального підтвердження оформити таке рішення роботодавець не може.

Які документи підтверджують проходження військової служби

Для оформлення увільнення працівник може надати один із таких документів:

  • військово-обліковий документ із відповідними відмітками;
  • довідку про проходження військової служби;
  • витяг із наказу командира військової частини про зарахування до списків особового складу;
  • копію контракту про проходження військової служби.

Будь-який із цих документів є належною підставою для оформлення кадрових документів.

Чи достатньо усного повідомлення

У Волинському обласному ТЦК та СП наголошують, що усного повідомлення про укладення контракту недостатньо.

Якщо працівник лише повідомив роботодавця про підписання контракту, але не надав жодного документа, що підтверджує початок військової служби, наказ про увільнення видавати не можна. Законодавство вимагає саме документального підтвердження.

Які гарантії має працівник

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівником, який проходить військову службу за контрактом:

  • зберігаються місце роботи;
  • зберігається посада;
  • трудові відносини не припиняються.

Водночас після внесення змін до законодавства роботодавець більше не зобов’язаний виплачувати середній заробіток на час проходження військової служби, якщо інше не передбачено колективним договором, трудовим договором або внутрішніми документами підприємства.

Які дії має виконати роботодавець

Після оформлення увільнення кадрова служба повинна:

  • видати наказ про увільнення працівника від роботи;
  • внести відповідні позначки до табеля обліку робочого часу;
  • оновити відомості військового обліку;
  • долучити підтвердні документи до особової справи працівника.

Що важливо пам’ятати

Укладання контракту із Збройними Силами України саме по собі не є достатньою підставою для кадрового оформлення.

Роботодавець має право видати наказ про увільнення працівника лише після отримання офіційного документа, який підтверджує початок проходження військової служби. Це забезпечує правильне застосування трудових гарантій та захищає права як працівника, так і роботодавця.

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ЗСУ контракт ТЦК військова служба трудові відносини

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