В Україні різко зросла кількість нових компаній: які сфери стали лідерами та де бізнес відкривають найактивніше

В Україні за пів року зареєстрували майже 20 тисяч нових компаній – це рекорд за останні три роки.

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У першому півріччі 2026 року в Україні зареєстрували 19 758 нових компаній, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість припинень діяльності бізнесу також зросла на 28%, однак загальний приріст юридичних осіб залишився позитивним і становив 13 195 компаній. Про це повідомив Опендатабот.

Кількість нових компаній стала найбільшою за три роки

За даними Єдиного державного реєстру, протягом першого півріччя 2026 року в Україні було зареєстровано 19 758 нових компаній. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли відкрилися 18 277 юридичних осіб.

Цей показник є найвищим за останні три роки. Для порівняння, у першому півріччі 2024 року було зареєстровано 18 414 нових компаній.

Водночас за шість місяців припинили діяльність або перебувають у стані припинення 6 563 компанії. Це на 28% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Попри збільшення кількості припинень, загальний баланс залишається позитивним. Абсолютний приріст кількості компаній за перше півріччя 2026 року становив 13 195.

В Опендатаботі зазначили, що до статистики припинень включені компанії зі статусами «Припинено» та «В стані припинення». Водночас підприємства, які перебувають у процесі припинення, у майбутньому можуть знову отримати статус «Зареєстровано».

Найбільше нових компаній відкрили у торгівлі та ІТ

Найбільший абсолютний приріст кількості компаній зафіксували в галузі оптової торгівлі — плюс 2 304 підприємства.

Далі за приростом ідуть:

ІТ-сфера — +1 254 компанії;

операції з нерухомістю — +1 104;

громадські організації — +859;

обслуговування будинків — +824.

Водночас скорочення кількості компаній зафіксували у низці сфер. Найбільше воно торкнулося державного управління та оборони (–289), освіти (–282), ветеринарної діяльності (–20), водопостачання (–14), а також сфери творчості й мистецтва (–11).

Київ залишається лідером за приростом бізнесу

Найбільший приріст кількості компаній зафіксовано у Києві — плюс 5 338 юридичних осіб.

До трійки лідерів також увійшли:

Львівська область — +1 220 компаній;

Дніпропетровська область — +1 177 компаній.

Загалом приріст кількості бізнесів спостерігався у 23 регіонах України, тоді як скорочення — у чотирьох.

Найбільше зменшення кількості компаній зафіксували у прифронтових регіонах — Донецькій області (–157) та Луганській області (–73).

Через що найчастіше припиняли діяльність компанії

Понад половину випадків припинення діяльності становила ліквідація — 3 479 компаній.

Ще:

1 410 випадків (21%) припали на реорганізацію;

651 випадок (10%) — на процедуру банкрутства;

574 випадки (9%) — на судові рішення про припинення діяльності, не пов’язані з банкрутством;

440 випадків (7%) — без зазначення причини;

9 випадків (менше 1%) — припинення суб’єкта без статусу юридичної особи.

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