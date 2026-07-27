В Україні різко зросла кількість нових компаній: які сфери стали лідерами та де бізнес відкривають найактивніше
У першому півріччі 2026 року в Україні зареєстрували 19 758 нових компаній, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість припинень діяльності бізнесу також зросла на 28%, однак загальний приріст юридичних осіб залишився позитивним і становив 13 195 компаній. Про це повідомив Опендатабот.
Кількість нових компаній стала найбільшою за три роки
За даними Єдиного державного реєстру, протягом першого півріччя 2026 року в Україні було зареєстровано 19 758 нових компаній. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли відкрилися 18 277 юридичних осіб.
Цей показник є найвищим за останні три роки. Для порівняння, у першому півріччі 2024 року було зареєстровано 18 414 нових компаній.
Водночас за шість місяців припинили діяльність або перебувають у стані припинення 6 563 компанії. Це на 28% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Попри збільшення кількості припинень, загальний баланс залишається позитивним. Абсолютний приріст кількості компаній за перше півріччя 2026 року становив 13 195.
В Опендатаботі зазначили, що до статистики припинень включені компанії зі статусами «Припинено» та «В стані припинення». Водночас підприємства, які перебувають у процесі припинення, у майбутньому можуть знову отримати статус «Зареєстровано».
Найбільше нових компаній відкрили у торгівлі та ІТ
Найбільший абсолютний приріст кількості компаній зафіксували в галузі оптової торгівлі — плюс 2 304 підприємства.
Далі за приростом ідуть:
- ІТ-сфера — +1 254 компанії;
- операції з нерухомістю — +1 104;
- громадські організації — +859;
- обслуговування будинків — +824.
Водночас скорочення кількості компаній зафіксували у низці сфер. Найбільше воно торкнулося державного управління та оборони (–289), освіти (–282), ветеринарної діяльності (–20), водопостачання (–14), а також сфери творчості й мистецтва (–11).
Київ залишається лідером за приростом бізнесу
Найбільший приріст кількості компаній зафіксовано у Києві — плюс 5 338 юридичних осіб.
До трійки лідерів також увійшли:
- Львівська область — +1 220 компаній;
- Дніпропетровська область — +1 177 компаній.
Загалом приріст кількості бізнесів спостерігався у 23 регіонах України, тоді як скорочення — у чотирьох.
Найбільше зменшення кількості компаній зафіксували у прифронтових регіонах — Донецькій області (–157) та Луганській області (–73).
Через що найчастіше припиняли діяльність компанії
Понад половину випадків припинення діяльності становила ліквідація — 3 479 компаній.
Ще:
- 1 410 випадків (21%) припали на реорганізацію;
- 651 випадок (10%) — на процедуру банкрутства;
- 574 випадки (9%) — на судові рішення про припинення діяльності, не пов’язані з банкрутством;
- 440 випадків (7%) — без зазначення причини;
- 9 випадків (менше 1%) — припинення суб’єкта без статусу юридичної особи.
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