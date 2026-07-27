Без ДПА та з НМТ минулих років: Рада готує нові правила вступу 2027

В Україні пропонують змінити правила вступу у 2027 році: законопроєкт передбачає чотири вступні предмети та окремий порядок прийому.

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В Україні пропонують законодавчо врегулювати проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2027 році за спеціальними правилами. Законопроєкт № 15440 розробили на виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2026 рік.

Необхідність змін автори законопроєкту пояснюють безпековою ситуацією та ризиками для вступників і працівників закладів освіти. В умовах російської агресії необхідно забезпечити гнучкий і безпечний алгоритм вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Вступ до університетів — за спеціальним порядком

Законопроєкт передбачає, що прийом на навчання для здобуття вищої освіти у 2027 році здійснюватиметься відповідно до порядку прийому, визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. При цьому не застосовуватимуться вимоги Закону України «Про вищу освіту» щодо проведення вступної кампанії.

Конкурсний відбір вступників на основі повної загальної середньої освіти, а також освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти молодшого бакалавра пропонують проводити за результатами вступних випробувань 2024–2027 років.

Таким чином, для вступу у 2027 році можуть враховуватися результати вступних випробувань не лише 2027 року, а й попередніх трьох років — 2024, 2025 та 2026 років.

Які предмети будуть обов’язковими

Згідно із законопроєктом, вступні випробування для участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти включатимуть тестування з чотирьох предметів.

Обов’язковими будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет вступник зможе обрати з переліку:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Таким чином, вступні випробування складатимуться з трьох обов’язкових предметів та одного предмета на вибір

Окремі правила пропонують встановити і для вступу до закладів фахової передвищої освіти. У 2027 році прийом на навчання до них також має здійснюватися відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без дотримання вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Державну підсумкову атестацію у 2027 році пропонують не проводити

Законопроєктом пропонується звільнити від ДПА всіх учнів, які у 2027 році завершуватимуть навчання на відповідному рівні загальної середньої освіти.

Таким чином, у разі ухвалення законопроєкту випускники, які завершуватимуть відповідний рівень повної загальної середньої освіти у 2027 році, не складатимуть державну підсумкову атестацію.

Зокрема, фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти пропонують здійснювати за рахунок видатків, передбачених бюджетним законодавством за бюджетною програмою 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами».

Також можуть використовуватися інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

При цьому автори законопроєкту зазначають, що його реалізація не потребуватиме додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» міністр освіти і науки України Андрій Бутенко обговорив із директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко можливі зміни в організації Національного мультипредметного тесту. У МОН зазначали, що повномасштабна війна суттєво змінила умови підготовки та складання НМТ, зокрема, ступники стикаються з обстрілами, повітряними тривогами, переїздами та дистанційним навчанням. У зв’язку з цим міністерство планує шукати способи зробити процедуру більш гнучкою та зменшити навантаження на учасників, зокрема з прифронтових громад.

Необхідність змін також пов’язують із проблемами під час цьогорічного НМТ, де через тривалу повітряну тривогу на Одещині учасники тестування були змушені провести в укриттях майже 13 годин.

Законопроєкт № 15440 позиціонується як реакція на безпекові виклики, спричинені повномасштабною війною. Водночас сам документ не визначає, як саме у 2027 році відбуватимуться вступні випробування та чи складатимуть вступники всі чотири предмети НМТ в один день або в різні дні. Законопроєкт також не передбачає скасування НМТ. Натомість він встановлює можливість проводити конкурсний відбір за результатами вступних випробувань 2024–2027 років. Така можливість уже була доступна вступникам під час цьогорічної вступної кампанії, але для участі у конкурсі абітурієнти могли надати сертифікати з НМТ за 2023 рік.

Проте, детальний алгоритм проведення вступних випробувань має бути визначений у відповідному порядку. Законопроєкт передбачає, що в разі його ухвалення Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання законом чинності має забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим законом. У разі ухвалення законопроєкт має набрати чинності наступного після його опублікування.

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