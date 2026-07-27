Сусіди самовільно встановили тамбурні двері: чи законно це і коли загрожують штрафи

Чи можна встановити тамбурні двері без дозволу, хто має право вимагати їх демонтаж та коли можливі штрафи.

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Бажання відокремити частину спільного коридору додатковими тамбурними дверима — поширена практика у багатоквартирних будинках. Одні мешканці вважають це способом підвищити безпеку та захистити майно, інші — порушенням своїх прав і перешкодою для вільного користування спільними приміщеннями. Законодавство України визначає, що самовільно встановлювати такі конструкції не можна, адже тамбури та коридори є спільною власністю всіх співвласників будинку. У разі порушення власника можуть зобов’язати демонтувати двері, а в окремих випадках — притягнути до адміністративної відповідальності.

Чи є тамбур приватною власністю

Коридори, сходові клітки, тамбури та інші приміщення загального користування у багатоквартирному будинку належать усім співвласникам на праві спільної сумісної власності. Це передбачено Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Саме тому жоден із мешканців не може одноосібно змінювати, відокремлювати або займати частину спільного майна без погодження інших співвласників.

Навіть якщо тамбур розташований безпосередньо біля входу до квартири, він не стає приватною власністю конкретного власника житла.

Чому самовільні тамбурні двері можуть бути небезпечними

Однією з головних причин, через яку Державна служба України з надзвичайних ситуацій, керуючі компанії та ОСББ виступають проти самовільного встановлення додаткових дверей, є дотримання вимог пожежної безпеки.

Державні будівельні норми та правила пожежної безпеки передбачають, що:

двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у визначеному напрямку;

проходи мають залишатися вільними від сторонніх конструкцій;

будь-які елементи не повинні створювати перешкод для евакуації людей під час пожежі або іншої надзвичайної ситуації.

Неузгоджені двері у спільному коридорі можуть звузити прохід, ускладнити пересування мешканців або навіть перешкодити швидкій евакуації. Саме тому контролюючі органи та балансоутримувачі будинку нерідко вимагають демонтажу таких конструкцій.

Чи потрібна згода співвласників та ОСББ

Так. Будь-які зміни у приміщеннях спільного користування, зокрема встановлення перегородок чи тамбурних дверей, потребують погодження співвласників будинку.

Якщо будинок перебуває в управлінні ОСББ, відповідне рішення, як правило, ухвалюють на загальних зборах співвласників.

ОСББ має право визначати порядок користування та утримання спільного майна відповідно до свого статуту та рішень загальних зборів. Водночас розпоряджатися приміщеннями спільного користування можна лише колективно, а не за рішенням окремих мешканців.

Яка відповідальність передбачена за самовільне встановлення дверей

Спеціальної статті, яка прямо встановлювала б відповідальність саме за самовільне встановлення тамбурних дверей, українське законодавство не містить.

Однак такі дії можуть розцінюватися як порушення правил користування спільним майном або недотримання вимог пожежної безпеки. У такому разі контролюючі органи можуть:

видати вимогу щодо демонтажу незаконно встановленої конструкції;

притягнути винних до адміністративної відповідальності за порушення правил утримання будинку;

винести припис ДСНС та проконтролювати його виконання.

Розмір можливих штрафів залежить від конкретних обставин справи та норм законодавства, які були порушені. У деяких випадках суми можуть становити кілька тисяч гривень.

Що робити, якщо сусіди встановили двері без дозволу

Якщо мешканці самовільно встановили тамбурні двері без погодження зі співвласниками, діяти рекомендується у правовому полі.

Зокрема, можна:

звернутися з письмовою заявою до ОСББ або керуючої компанії;

подати звернення до ДСНС або територіального підрозділу пожежного нагляду для перевірки дотримання вимог пожежної безпеки;

у разі необхідності звернутися до суду з вимогою усунути порушення та зобов’язати демонтувати незаконно встановлену конструкцію.

Такий порядок дає можливість захистити права співвласників без порушення вимог законодавства.

Чи можна узаконити вже встановлені тамбурні двері

У деяких випадках раніше встановлені тамбурні двері можна узаконити, однак лише за дотримання низки умов.

Для цього конструкція має відповідати вимогам пожежної безпеки, а також отримати погодження співвласників будинку.

Зазвичай процедура передбачає:

оформлення та погодження необхідної технічної або проєктної документації;

ухвалення відповідного рішення загальними зборами співвласників або ОСББ;

приведення конструкції у відповідність до чинних вимог пожежної безпеки.

Якщо ці умови не виконані, двері вважаються встановленими незаконно. У такому разі контролюючі органи можуть вимагати їх демонтаж незалежно від того, чи сплачував власник штраф або усував інші порушення.

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