Не доведеться обирати: які дві державні виплати можна отримувати разом

Оформлення базової соціальної допомоги не скасовує виплати по безробіттю, якщо людина відповідає критеріям для їх призначення.

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Українці, які оформили базову соціальну допомогу, можуть одночасно отримувати ще один вид державної підтримки. Йдеться про допомогу по безробіттю. Ці виплати мають різне призначення, регулюються різними правилами та не виключають одна одну. Якщо людина відповідає умовам призначення кожної з них, держава може виплачувати обидві допомоги одночасно.

Базова соціальна допомога не позбавляє права на виплати по безробіттю

Після запровадження базової соціальної допомоги багато громадян почали цікавитися, чи впливає вона на право отримувати інші види державної підтримки. Одне з найпоширеніших запитань стосується допомоги по безробіттю.

Базова соціальна допомога та допомога по безробіттю є різними видами державної підтримки, тому вони призначаються за різними правилами.

Це означає, що оформлення базової соціальної допомоги саме по собі не є підставою для припинення чи відмови у виплаті допомоги по безробіттю.

Чим відрізняються базова соціальна допомога і допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю є страховою виплатою. Її можуть отримувати громадяни, які втратили роботу та офіційно зареєструвалися як безробітні в центрі зайнятості.

Базова соціальна допомога, своєю чергою, призначена для сімей із низькими доходами. Це комплексна виплата, яка об’єднала кілька раніше окремих видів державної підтримки.

До її складу входять:

допомога малозабезпеченим сім’ям;

виплати одиноким матерям;

допомога багатодітним сім’ям;

тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти;

окремі виплати особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Водночас допомога по безробіттю до цього переліку не входить.

Чи можна отримувати дві виплати одночасно

Оскільки базова соціальна допомога та допомога по безробіттю є різними програмами державної підтримки, їх можна отримувати одночасно.

Головна умова — відповідати вимогам для призначення кожної з виплат і не втрачати право на їх отримання. Якщо громадянин виконує встановлені критерії, оформлення базової соціальної допомоги не позбавляє його права на допомогу по безробіттю.

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