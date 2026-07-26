Sony подала позов проти ШІ-сервісу Udio: вимагає мільярди доларів за навчання на музиці без дозволу

Sony звинуватила сервіс Udio у використанні понад 30 тисяч записів із власного каталогу для навчання штучного інтелекту без ліцензії.

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Sony Music подала новий позов проти Udio — сервісу, який за допомогою штучного інтелекту створює пісні на основі простого текстового запиту, пише MBW.

Музичний лейбл звинувачує компанію в тому, що вона навчала свою модель штучного інтелекту на понад 30 тисячах звукозаписів Sony без будь-якого дозволу.

Для того щоб навчитися створювати музику, модель ШІ повинна прослухати величезний обсяг музичних творів. Sony стверджує, що частину її каталогу було безпосередньо завантажено з YouTube для навчання моделі Udio.

Серед композицій, згаданих у позові, — пісні Бейонсе, Боба Ділана, Майкла Джексона та Елвіса Преслі.

Це не перша спроба компанії домогтися відповідальності Udio. Раніше Sony вже намагалася долучити ці записи до позову, поданого у 2024 році, однак наприкінці червня суд відмовив у цьому та зобов’язав компанію подати окремий позов.

Sony просить стягнути до 150 тисяч доларів за кожен твір. Якщо цю суму застосувати до 30 тисяч записів, потенційна компенсація може сягнути кількох мільярдів доларів. Лише нові вимоги збільшують можливі збитки для Udio приблизно з 50 мільйонів доларів до майже 4,5 мільярда доларів.

У Sony заявили, що повною мірою усвідомили масштаби порушення лише після початку стадії розкриття доказів, коли адвокати компанії отримали доступ до даних, використаних для навчання моделі Udio. За допомогою технології аудіовідбитків вони нібито виявили сотні тисяч записів Sony, а нинішні 30 тисяч композицій є лише частиною цього масиву.

У відповідь на звинувачення Udio посилається на доктрину fair use («добросовісне використання»), яка в американському законодавстві за певних умов дозволяє використовувати захищені авторським правом твори без виплати винагороди правовласнику.

Водночас Sony фактично залишилася єдиною великою музичною компанією, яка продовжує судову боротьбу. Universal Music і Warner Music, які також подали позови проти Udio, згодом уклали з сервісом ліцензійні угоди.

Таким чином, Sony стала останнім із трьох найбільших музичних лейблів, який відмовився від мирової угоди й вирішив продовжити судовий розгляд.

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