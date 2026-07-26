Sony подала иск против ИИ-сервиса Udio: требует миллиарды долларов за обучение на музыке без разрешения

Sony обвинила сервис Udio в использовании более 30 тысяч записей из собственного каталога для обучения искусственного интеллекта без лицензии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Sony Music подала новый иск против Udio — сервиса, который с помощью искусственного интеллекта создает песни на основе простого текстового запроса, пишет MBW.

Музыкальный лейбл обвиняет компанию в том, что она обучала свою модель искусственного интеллекта на более чем 30 тысячах звукозаписей Sony без какого-либо разрешения.

Для того чтобы научиться создавать музыку, модель ИИ должна прослушать огромный объем музыкальных произведений. Sony утверждает, что часть ее каталога была непосредственно загружена с YouTube для обучения модели Udio.

Среди композиций, упомянутых в иске, — песни Бейонсе, Боба Дилана, Майкла Джексона и Элвиса Пресли.

Это не первая попытка компании добиться привлечения Udio к ответственности. Ранее Sony уже пыталась приобщить эти записи к иску, поданному в 2024 году, однако в конце июня суд отказал в этом и обязал компанию подать отдельный иск.

Sony просит взыскать до 150 тысяч долларов за каждое произведение. Если применить эту сумму к 30 тысячам записей, потенциальная компенсация может достигнуть нескольких миллиардов долларов. Только новые требования увеличивают возможные убытки для Udio примерно с 50 миллионов долларов до почти 4,5 миллиарда долларов.

В Sony заявили, что в полной мере осознали масштабы нарушения лишь после начала стадии раскрытия доказательств, когда адвокаты компании получили доступ к данным, использованным для обучения модели Udio. С помощью технологии аудиоотпечатков они якобы обнаружили сотни тысяч записей Sony, а нынешние 30 тысяч композиций являются лишь частью этого массива.

В ответ на обвинения Udio ссылается на доктрину fair use («добросовестное использование»), которая в американском законодательстве при определенных условиях позволяет использовать защищенные авторским правом произведения без выплаты вознаграждения правообладателю.

В то же время Sony фактически осталась единственной крупной музыкальной компанией, которая продолжает судебную борьбу. Universal Music и Warner Music, которые также подали иски против Udio, впоследствии заключили с сервисом лицензионные соглашения.

Таким образом, Sony стала последней из трех крупнейших музыкальных лейблов, отказавшейся от мирового соглашения и решившей продолжить судебное разбирательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.