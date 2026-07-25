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Мужчина требовал исключить его из военного учета, ссылаясь на неполучение военной специальности до 40 лет: что решил суд

17:55, 25 июля 2026 88
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Запорожский окружной административный суд отказал в удовлетворении мужчины, который требовал исключить его из военного учета, внести соответствующие изменения в реестр «Оберіг» и приложение «Резерв+», ссылаясь, в частности, на то, что до 40-летнего возраста не получил военно-учетную специальность.
Мужчина требовал исключить его из военного учета, ссылаясь на неполучение военной специальности до 40 лет: что решил суд
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Запорожский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 280/4219/26 по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об обжаловании действий и бездействия, связанных с восстановлением его на воинском учете, отказом в исключении с воинского учета и невнесением соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также в приложение «Резерв+».

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Суть дела

Истец указал, что еще в 1996 году был исключен с воинского учета по состоянию здоровья, однако бумажный документ, подтверждавший это, был утрачен. По его утверждению, в январе 2026 года его восстановили на воинском учете военнообязанных, после чего он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением об исключении с воинского учета и внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В ответ территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что обращение адресовано не тому органу, а также рекомендовал лично обратиться в отдел учета и бронирования с соответствующими документами для их рассмотрения в установленном законом порядке.

Не согласившись с такими действиями, истец просил суд признать противоправным бездействие, выразившееся в нерассмотрении его заявления, признать противоправными действия по восстановлению его на воинском учете, обязать исключить его с воинского учета и внести изменения в Реестр «Оберіг» и приложение «Резерв+» с восстановлением статуса «не на учете». В обоснование своих требований он также ссылался на то, что до достижения 40-летнего возраста не получил военно-учетную или родственную ей специальность, а потому, по его мнению, подлежал исключению с воинского учета в соответствии с редакцией статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», действовавшей на тот момент.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что порядок ведения воинского учета, внесения изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также оформления военно-учетных документов регулируется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Законом Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабинета Министров №1487, а также Порядком оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа, утвержденным постановлением Кабинета Министров №559.

Суд установил, что при обращении в территориальный центр комплектования и социальной поддержки истец не предоставил бумажный военно-учетный документ, который содержал бы сведения о его исключении с воинского учета. При таких обстоятельствах суд не нашел оснований считать противоправным отказ во внесении изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Также суд отметил, что удостоверение о назначении пенсии по инвалидности II группы и медицинская документация сами по себе не являются надлежащим подтверждением того, что лицо было признано военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Отдельно суд рассмотрел доводы истца о том, что он подлежит исключению с воинского учета в связи с неполучением до достижения 40-летнего возраста военно-учетной или родственной ей специальности. Суд обратил внимание, что редакция части шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» неоднократно изменялась, а на момент возникновения спорных правоотношений такое основание для исключения с воинского учета уже было исключено из закона.

Кроме того, суд отметил, что законодатель неоднократно изменял предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе. Если на момент достижения истцом 40-летнего возраста предельный возраст для второго разряда запаса составлял 40 лет, то после внесения изменений в 2014 году он был увеличен сначала до 50, а затем до 60 лет. Суд подчеркнул, что после вступления соответствующих изменений в силу они распространяются на всех граждан Украины, не достигших нового предельного возраста пребывания в запасе. Поскольку истец не достиг 60-летнего возраста, он продолжает считаться военнообязанным.

Также суд учел правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 19 сентября 2018 года по делу №814/4386/15 и от 17 февраля 2020 года по делу №820/3113/17, а также выводы Третьего апелляционного административного суда, изложенные в постановлении от 3 февраля 2025 года по делу №280/6524/24 относительно применения соответствующих норм законодательства.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований и отказал в их удовлетворении полностью.

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