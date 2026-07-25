Почему после дождя не стоит купаться в реках, озерах и море: какие инфекции можно подхватить
После сильного ливня вода в реках, озерах и даже море может выглядеть чистой, однако именно в этот период риск для здоровья значительно возрастает.
По данным ВОЗ, после сильных осадков в водоемы могут попадать неочищенные сточные воды, поверхностный сток с городских территорий и сельскохозяйственных угодий. Из-за этого на некоторое время повышается уровень микробиологического загрязнения, а риск кишечных инфекций у людей, купающихся в таких водоемах, может увеличиваться.
Какие инфекции можно подхватить?
Чаще всего после контакта с загрязненной водой возникают:
- острые кишечные инфекции (диарея, рвота, боль в животе);
- воспаление наружного уха (наружный отит);
- конъюнктивит;
- раздражение или инфицирование кожи;
- у людей с открытыми ранами — повышенный риск бактериальных инфекций.
Наиболее уязвимыми являются дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.
Почему опасность возникает именно после дождя?
Во время интенсивных осадков:
- перегружаются системы ливневой и канализационной канализации;
- в водоемы попадают фекальные бактерии, в частности Escherichia coli и энтерококки — именно они являются международными индикаторами фекального загрязнения;
- с сельскохозяйственных территорий смываются органические отходы и удобрения;
- увеличивается количество питательных веществ в воде, что может способствовать «цветению» цианобактерий, способных вырабатывать токсины.
Даже если вода кажется прозрачной, опасные микроорганизмы невозможно увидеть невооруженным глазом.
Когда безопаснее купаться?
Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в течение 24–72 часов после сильного ливня, особенно если речь идет о небольших озерах, реках или пляжах, расположенных рядом с городами и местами сброса дождевых вод. Именно такой период часто требуется для снижения краткосрочного микробиологического загрязнения.
В Украине новые гигиенические нормативы также вводят понятие «краткосрочное загрязнение», которое, как правило, не должно влиять на качество воды дольше 72 часов после попадания загрязняющих веществ.
Как снизить риск?
- Не купайтесь сразу после сильного ливня.
- Не глотайте воду во время купания.
- Если у вас есть порезы или царапины, лучше воздержаться от купания.
- После отдыха примите душ с чистой водой.
- Выбирайте официальные пляжи, где регулярно контролируется качество воды.
После дождя опасность связана не с самой водой, а с тем, что она приносит с собой. Несколько дней ожидания могут значительно снизить риск кишечных инфекций, воспалений глаз, ушей и кожи. Если после купания появились диарея, рвота, высокая температура или сильное покраснение глаз либо кожи, следует обратиться к врачу.
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