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Почему после дождя не стоит купаться в реках, озерах и море: какие инфекции можно подхватить

16:07, 25 июля 2026 141
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Купание в открытых водоемах после сильного дождя может быть опасно для здоровья из-за временного ухудшения качества воды.
Почему после дождя не стоит купаться в реках, озерах и море: какие инфекции можно подхватить
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После сильного ливня вода в реках, озерах и даже море может выглядеть чистой, однако именно в этот период риск для здоровья значительно возрастает.

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По данным ВОЗ, после сильных осадков в водоемы могут попадать неочищенные сточные воды, поверхностный сток с городских территорий и сельскохозяйственных угодий. Из-за этого на некоторое время повышается уровень микробиологического загрязнения, а риск кишечных инфекций у людей, купающихся в таких водоемах, может увеличиваться.

Какие инфекции можно подхватить?

Чаще всего после контакта с загрязненной водой возникают:

  • острые кишечные инфекции (диарея, рвота, боль в животе);
  • воспаление наружного уха (наружный отит);
  • конъюнктивит;
  • раздражение или инфицирование кожи;
  • у людей с открытыми ранами — повышенный риск бактериальных инфекций.

Наиболее уязвимыми являются дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Почему опасность возникает именно после дождя?

Во время интенсивных осадков:

  • перегружаются системы ливневой и канализационной канализации;
  • в водоемы попадают фекальные бактерии, в частности Escherichia coli и энтерококки — именно они являются международными индикаторами фекального загрязнения;
  • с сельскохозяйственных территорий смываются органические отходы и удобрения;
  • увеличивается количество питательных веществ в воде, что может способствовать «цветению» цианобактерий, способных вырабатывать токсины.

Даже если вода кажется прозрачной, опасные микроорганизмы невозможно увидеть невооруженным глазом.

Когда безопаснее купаться?

Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в течение 24–72 часов после сильного ливня, особенно если речь идет о небольших озерах, реках или пляжах, расположенных рядом с городами и местами сброса дождевых вод. Именно такой период часто требуется для снижения краткосрочного микробиологического загрязнения.

В Украине новые гигиенические нормативы также вводят понятие «краткосрочное загрязнение», которое, как правило, не должно влиять на качество воды дольше 72 часов после попадания загрязняющих веществ.

Как снизить риск?

  • Не купайтесь сразу после сильного ливня.
  • Не глотайте воду во время купания.
  • Если у вас есть порезы или царапины, лучше воздержаться от купания.
  • После отдыха примите душ с чистой водой.
  • Выбирайте официальные пляжи, где регулярно контролируется качество воды.

После дождя опасность связана не с самой водой, а с тем, что она приносит с собой. Несколько дней ожидания могут значительно снизить риск кишечных инфекций, воспалений глаз, ушей и кожи. Если после купания появились диарея, рвота, высокая температура или сильное покраснение глаз либо кожи, следует обратиться к врачу.

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