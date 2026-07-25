Почему после дождя не стоит купаться в реках, озерах и море: какие инфекции можно подхватить

Купание в открытых водоемах после сильного дождя может быть опасно для здоровья из-за временного ухудшения качества воды.

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После сильного ливня вода в реках, озерах и даже море может выглядеть чистой, однако именно в этот период риск для здоровья значительно возрастает.

По данным ВОЗ, после сильных осадков в водоемы могут попадать неочищенные сточные воды, поверхностный сток с городских территорий и сельскохозяйственных угодий. Из-за этого на некоторое время повышается уровень микробиологического загрязнения, а риск кишечных инфекций у людей, купающихся в таких водоемах, может увеличиваться.

Какие инфекции можно подхватить?

Чаще всего после контакта с загрязненной водой возникают:

острые кишечные инфекции (диарея, рвота, боль в животе);

воспаление наружного уха (наружный отит);

конъюнктивит;

раздражение или инфицирование кожи;

у людей с открытыми ранами — повышенный риск бактериальных инфекций.

Наиболее уязвимыми являются дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Почему опасность возникает именно после дождя?

Во время интенсивных осадков:

перегружаются системы ливневой и канализационной канализации;

в водоемы попадают фекальные бактерии, в частности Escherichia coli и энтерококки — именно они являются международными индикаторами фекального загрязнения;

с сельскохозяйственных территорий смываются органические отходы и удобрения;

увеличивается количество питательных веществ в воде, что может способствовать «цветению» цианобактерий, способных вырабатывать токсины.

Даже если вода кажется прозрачной, опасные микроорганизмы невозможно увидеть невооруженным глазом.

Когда безопаснее купаться?

Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в течение 24–72 часов после сильного ливня, особенно если речь идет о небольших озерах, реках или пляжах, расположенных рядом с городами и местами сброса дождевых вод. Именно такой период часто требуется для снижения краткосрочного микробиологического загрязнения.

В Украине новые гигиенические нормативы также вводят понятие «краткосрочное загрязнение», которое, как правило, не должно влиять на качество воды дольше 72 часов после попадания загрязняющих веществ.

Как снизить риск?

Не купайтесь сразу после сильного ливня.

Не глотайте воду во время купания.

Если у вас есть порезы или царапины, лучше воздержаться от купания.

После отдыха примите душ с чистой водой.

Выбирайте официальные пляжи, где регулярно контролируется качество воды.

После дождя опасность связана не с самой водой, а с тем, что она приносит с собой. Несколько дней ожидания могут значительно снизить риск кишечных инфекций, воспалений глаз, ушей и кожи. Если после купания появились диарея, рвота, высокая температура или сильное покраснение глаз либо кожи, следует обратиться к врачу.

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