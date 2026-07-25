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Верховный Суд объяснил, кто должен доказывать неуплату штрафов и пени по делам об уклонении от уплаты налогов

14:01, 25 июля 2026 268
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Верховный Суд подчеркнул, что вопрос начисления финансовых санкций или пени относится к компетенции соответствующего контролирующего органа, подменять который судебный эксперт не вправе.
Верховный Суд объяснил, кто должен доказывать неуплату штрафов и пени по делам об уклонении от уплаты налогов
Фото из открытых источников
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Для того чтобы суд при решении вопроса о применении положений ч. 4 ст. 212 УК установил, действительно ли лицо, в отношении которого осуществляется уголовное производство по ст. 212 УК, возместило ущерб, причиненный государству несвоевременной уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), то есть уплачены ли финансовые санкции и (или) пеня, сторона обвинения должна своевременно предоставить суду соответствующие документы, если она ссылается на неуплату таких платежей. Ни суд, ни лицо, которому инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212 УК, не должны самостоятельно разыскивать информацию о неуплаченных штрафе или пене. Такой вывод сделал КУС ВС по делу №521/3296/25.

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Обстоятельства дела

Директор предприятия обвинялся в том, что в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отчетный (налоговый) период не отразил налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 44 389 968 грн, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 7 398 328 грн.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций на основании ч. 4 ст. 212 УК освободили лицо от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, причиненного государству несвоевременной уплатой налогов, и закрыли уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК.

В кассационной жалобе прокурор указал, что обвиняемым до сообщения о подозрении был уплачен налог на добавленную стоимость в размере 7 398 328 грн, однако не возмещен ущерб, причиненный государству его несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).

Позиция КУС ВС

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что согласно ч. 4 ст. 212 УК лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 1, 2 этой статьи, либо деяния, предусмотренные ч. 3 (если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) этой статьи, освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения его к уголовной ответственности уплачены налоги, сборы (обязательные платежи), а также возмещен ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).

Положения ч. 4 ст. 212 УК подлежат применению в случае уплаты как самого налога, так и соответствующих штрафных санкций, начисленных компетентным контролирующим органом. При этом в обвинительном акте лицу инкриминируется неуплата конкретного налога либо сбора, тогда как иные начисления, связанные с его несвоевременной уплатой, находятся за пределами обвинения.

Если сторона обвинения ссылается на неуплату обвиняемым определенных штрафных санкций либо пени, именно она должна предоставить суду соответствующие документы, подтверждающие факт начисления штрафа или пени. Ни суд, ни лицо, которому инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212 УК, не должны самостоятельно разыскивать информацию о неуплаченных штрафе или пене.

Оценивая доводы прокурора о несогласии с определением местного суда, апелляционный суд отдельно подчеркнул, что доказательства, подтверждающие существование иных сумм налоговых обязательств либо финансовых санкций, прокурором во время апелляционного рассмотрения предоставлены не были.

Вместе с тем, как следует из ответа налоговой службы, в данном деле по результатам судебно-экономической экспертизы начисление пени либо штрафных санкций не проводилось. Фактически налоговая служба указала, что определение таких финансовых санкций возможно исключительно путем реализации процедур налогового контроля, чего сделано не было.

Суд апелляционной инстанции, учитывая имеющиеся в материалах производства доказательства, обоснованно указал, что на дату освобождения лица от уголовной ответственности, а также на момент апелляционного рассмотрения суду не была предоставлена какая-либо информация о суммах штрафа либо пени, которые подлежали бы уплате и были начислены.

По утверждению стороны обвинения, штраф должен был быть начислен в будущем, а в данном уголовном производстве этот вопрос ставился перед экспертом, однако сторона обвинения ответа не получила.

Верховный Суд подчеркнул, что вопрос начисления финансовых санкций либо пени относится к компетенции соответствующего контролирующего органа, которого судебный эксперт подменять не вправе, поэтому доводы прокурора в этой части внимания не заслуживают.

Для того чтобы суд при решении вопроса о применении положений ч. 4 ст. 212 УК установил, действительно ли лицом, в отношении которого осуществляется уголовное производство по ст. 212 УК, возмещен ущерб, причиненный государству несвоевременной уплатой, то есть уплачены финансовые санкции и (или) пеня, сторона обвинения должна своевременно предоставить суду соответствующие документы, если она ссылается на неуплату таких платежей. Формальное обжалование судебного решения в апелляционном порядке без документального подтверждения фактов, на которые ссылается прокурор, является фикцией.

Обжалование по тем же основаниям решения суда апелляционной инстанции и приобщение доказательств существования штрафа либо пени в суде кассационной инстанции, с учетом того, что кассация является судом права, а все доказательства стороны производства должны предоставлять на предыдущих стадиях рассмотрения, вызывает вопросы к процессуальному поведению прокурора в данном производстве.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 23.06.2026 по делу № 521/3296/25 (производство № 51-405км26) можно ознакомиться по ссылке.

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