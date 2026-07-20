Работникам, ставшим ВПЛ вследствие эвакуации, хотят засчитывать в страховой стаж до 36 месяцев отпуска

Период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий может начать засчитываться в страховой стаж.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15417 от 16 июля 2026 года «О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно зачета в страховой стаж периода пребывания работников в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий».

Его основной целью является сохранение пенсионных прав работников, которые во время войны были вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы из-за эвакуации с территорий ведения боевых действий, временной оккупации или иных обстоятельств, связанных с вооруженной агрессией.

Практическое значение законопроекта заключается в том, что он предлагает устранить ситуацию, при которой лицо вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией, фактически теряет часть страхового стажа лишь потому, что за период такого отпуска не уплачивался единый социальный взнос.

Почему возникла необходимость в законодательных изменениях

Как отмечается в пояснительной записке, после начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации миллионы украинцев были вынуждены эвакуироваться с территорий ведения боевых действий, временной оккупации или населенных пунктов, которые постоянно находились под угрозой обстрелов.

Значительная часть работников не прекратила трудовые отношения со своими работодателями, а воспользовалась предусмотренной законодательством возможностью оформить отпуск без сохранения заработной платы на период действия военного положения. Вместе с тем из-за отсутствия начисления заработной платы за этот период не уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а соответствующий период не засчитывался в страховой стаж.

Автор законопроекта подчеркивает, что такая ситуация возлагает негативные последствия войны на самих пострадавших лиц и может привести к ухудшению их пенсионного обеспечения, хотя невозможность работать была вызвана обстоятельствами, не зависящими от них.

Какие изменения предлагается внести

Ключевое изменение законопроекта касается статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которая определяет периоды, включаемые в страховой стаж.

Проектом предлагается предусмотреть, что в страховой стаж будет засчитываться период пребывания работника в отпуске без сохранения заработной платы, если такой отпуск был предоставлен в соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в связи с эвакуацией лица с территории ведения боевых действий, временной оккупации и приобретением статуса внутренне перемещенного лица.

Условия зачета

При этом законопроект устанавливает несколько важных условий такого зачета.

Во-первых, соответствующий период предлагается учитывать независимо от факта уплаты страховых взносов, если будут подтверждены обстоятельства, послужившие основанием для предоставления такого отпуска.

Во-вторых, законопроект определяет максимальную продолжительность такого периода — в страховой стаж может быть засчитано не более 36 месяцев пребывания в соответствующем отпуске.

Предлагаемые изменения в трудовое законодательство

Одновременно законопроектом предлагается дополнить статью 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» новой частью.

Ею предусматривается, что пребывание работника в отпуске без сохранения заработной платы, предоставленном в связи с эвакуацией, ведением боевых действий, временной оккупацией или иными обстоятельствами, связанными с вооруженной агрессией против Украины, не может быть основанием для ограничения его пенсионных прав.

Также предлагается прямо закрепить, что такой период подлежит учету при определении страхового стажа в соответствии с законодательством.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают, что вынужденное пребывание в таком отпуске не должно негативно влиять на будущее пенсионное обеспечение работника.

Кого могут коснуться новые правила

Из текста законопроекта следует, что предлагаемый механизм зачета страхового стажа будет применяться к работникам, которым отпуск без сохранения заработной платы был предоставлен в соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в связи с эвакуацией с территории ведения боевых действий, временной оккупации и приобретением статуса внутренне перемещенного лица.

Пояснительная записка отдельно акцентирует внимание на внутренне перемещенных лицах, эвакуированных гражданах и работниках, которые утратили возможность выполнять работу из-за разрушения инфраструктуры, оккупации населенных пунктов или прекращения деятельности предприятий.

Автор законопроекта считает, что именно эти категории лиц нуждаются в дополнительной социальной защите, поскольку отсутствие страхового стажа возникло не по их вине.

Таким образом, законопроект № 15417 предлагает закрепить специальный механизм зачета в страховой стаж периода отпуска без сохранения заработной платы, если он был предоставлен в связи с эвакуацией, боевыми действиями, временной оккупацией или иными обстоятельствами, связанными с вооруженной агрессией.

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