Ехал без водительского удостоверения и пользовался телефоном: Верховный суд Польши неожиданно встал на сторону водителя

Мужчина ехал без водительского удостоверения и пользовался телефоном за рулем, однако Верховный суд Польши отменил самое строгое наказание.

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В Польше водителя оштрафовали на 1 500 злотых и на 10 месяцев лишили права управлять транспортными средствами после того, как он сел за руль без действительного водительского удостоверения, управлял автомобилем, не допущенным к дорожному движению, и пользовался мобильным телефоном во время поездки. Однако Верховный суд Польши пришел к выводу, что такое дополнительное наказание было назначено незаконно, поскольку закон не позволял лишать водителя права управления за правонарушения, в совершении которых его признали виновным.

Уголовная палата Верховного суда Польши по делу № II KK 189/26 удовлетворила кассационную жалобу генерального прокурора, который обратился в суд в интересах водителя, и отменила приговор в части запрета управлять транспортными средствами.

За что водителя привлекли к ответственности

Из материалов дела следует, что водитель управлял автомобилем без действительного водительского удостоверения. Кроме того, транспортное средство не было допущено к дорожному движению в соответствии с требованиями польского законодательства.

Также во время движения мужчина пользовался мобильным телефоном, держа его в руке, чем нарушил правила дорожного движения.

При этом дорожно-транспортного происшествия или иных последствий не произошло.

Какое наказание назначил суд первой инстанции

Районный суд признал водителя виновным и назначил ему штраф в размере 1 500 польских злотых.

Кроме того, суд применил дополнительное наказание — запрет управлять механическими транспортными средствами сроком на 10 месяцев.

Именно законность этого решения и стала предметом пересмотра в Верховном суде Польши.

Почему генеральный прокурор обжаловал приговор

Генеральный прокурор подал кассационную жалобу в интересах водителя, указав, что суд неправильно применил статью 94 § 3 Кодекса о мелких правонарушениях Польши.

По его мнению, эта норма позволяет назначать запрет управлять транспортными средствами только в случаях, прямо предусмотренных законом. Обстоятельства данного дела таким требованиям не соответствовали.

Поэтому прокурор просил отменить приговор в части дополнительного наказания.

Что решил Верховный суд Польши

Коллегия судей согласилась с доводами кассационной жалобы.

Верховный суд разъяснил, что статья 94 § 3 Кодекса о мелких правонарушениях Польши предусматривает обязательное применение запрета управлять транспортными средствами только к лицам, совершившим конкретное правонарушение, предусмотренное статьей 94 § 1 этого Кодекса.

Между тем в данном деле водитель был признан виновным в управлении автомобилем, не допущенным к дорожному движению, а также в пользовании мобильным телефоном во время управления транспортным средством.

Следовательно, правовых оснований для лишения его права управлять транспортными средствами не существовало.

Суд обратил внимание и на другие нарушения

В кассационной жалобе также указывалось, что дело было рассмотрено в приказном производстве, хотя существовали сомнения относительно правильной правовой квалификации отдельных действий водителя.

По мнению генерального прокурора, при определенных обстоятельствах его действия могли быть квалифицированы по другой статье Кодекса о мелких правонарушениях Польши, которая касается управления транспортным средством без надлежащего освещения либо оставления автомобиля без обязательного освещения.

В то же время Верховный суд отметил, что даже если при правильном применении закона основное наказание могло быть более строгим, это не меняет главного вывода: запрет управлять транспортными средствами в данном деле был назначен вопреки закону и не мог быть применен.

Окончательное решение

Верховный суд Польши отменил приговор только в части незаконно назначенного запрета управлять транспортными средствами.

Поскольку нарушение касалось только этого вида наказания, суд не стал выносить новое решение, а ограничился отменой незаконной санкции.

Соответствующее решение Уголовная палата Верховного суда Польши приняла 2 июля 2026 года по делу № II KK 189/26.

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