Судью Олега Иваницкого избрали председателем Зборовского районного суда Тернопольской области

Собрание судей Зборовского районного суда Тернопольской области избрано председателем суда Олега Иваницкого.

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Собрание судей Зборовского районного суда Тернопольской области избрало председателя суда.

Как сообщили в суде, согласно статье 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством голосов судей председателем Зборовского районного суда Тернопольской области избран Олег Иваницкий.

Судья избран на должность сроком на три года, но не дольше срока его полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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