Верховный Суд подтвердил право на гражданствобез документов: ГМС не может блокироватьполучение паспорта через суд

Возможно ли получить паспорт гражданинаУкраины, если лицо никогда не имело документов, не училось в школе и принадлежит к уязвимойсоциальной группе.

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Для правовой системы Украины вопросидентификации лиц и подтверждения их правовойсвязи с государством остается важным, в частности в контексте интеграции отдельных социальных группи общин, представители которых в силу различныхжизненных обстоятельств длительное время могутоставаться без документов, удостоверяющихличность.

Постановление Верховного Суда по делу № 947/13725/24 является примером того, как судебнаявласть реализует задачи гражданскогосудопроизводства — справедливое и беспристрастное рассмотрение для эффективнойзащиты интересов лица. Дело касается мужчины, который всю жизнь прожил в Украине, однако без паспорта, воспитывает детей и стремитсялегализовать свой статус, столкнувшись с формальным сопротивлением миграционныхорганов.

Заявитель родился в Одессе в 1990 году. Его жизненная история типична для представителейнекоторых общин, ведущих закрытый образ жизни: он не посещал школу, за исключением короткого периода в 2004 году, официально не работал и никогда не имел паспорта гражданина Украины. Свою мать он не знал, поскольку она оставила семью, когда ему было 9 месяцев, а впоследствиибыла признана безвестно отсутствующей.

Проблема обострилась, когда заявитель не смог официально зарегистрировать брак со своейпартнершей, а их двое общих детей были записанына фамилию матери по статье 135 Семейного кодексаУкраины. Попытка получить паспорт через районный отдел ГМС завершилась отказом: личность заявителя не смогли установить по результатам административной процедуры. Единственным выходом стало обращение в суд в порядке особого производства.

Процессуальный путь и изменение позиций

Суд первой инстанции удовлетворил заявлениеполностью, установив факт проживания заявителя на территории Украины по состоянию на 24 августа1991 года и на 13 ноября 1991 года (вступление в силу Закона Украины «О гражданстве Украины»).

Апелляционный суд изменил решение, исключивссылку на дату 13 ноября 1991 года. Суд мотивировал это тем, что для цели заявителя, а именно для приобретения гражданства по территориальному происхождению, достаточноподтвердить проживание именно на момент провозглашения независимости — 24 августа 1991 года.

Государственная миграционная служба обжаловалаэти решения в Верховный Суд, настаивая на отсутствии доказательств и утверждая, что в делеприсутствует спор о праве, который не можетрассматриваться в порядке особого производства.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу ГМС без удовлетворения. Так, ВС отметил, что вопрос о юридическом значении факта решается в зависимости от цели, которую ставит заявитель. В этом деле целью является получение паспорта и оформление принадлежности к гражданствуУкраины в соответствии со ст. 3 Закона «О гражданстве Украины».

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона, гражданами Украиныявляются все граждане бывшего СССР, которые на 24 августа 1991 года постоянно проживали на территории Украины. Порядок № 215 прямо предусматривает, что в случае отсутствиядокументов для оформления гражданства подаетсясоответствующее решение суда.

Суд отклонил доводы ГМС о том, что дело должнорассматриваться в исковом производстве. Установление факта проживания является лишьпредпосылкой для дальнейшего обращения в миграционные органы, а не обжалованием ихдействий или требованием признать право на гражданство непосредственно судом.

Суд признал надлежащими доказательствамисвидетельство о рождении, выданное в Одессе в 1990 году, справку из школы об учебе в 2004 году и свидетельства того, что заявитель воспитывалсяотцом, который постоянно находился в Украине.

При принятии постановления Верховный Суд учелправовые заключения Объединенной палатыКассационного гражданского суда, изложенные в постановлении от 25 марта 2024 года по делу № 161/9609/22. Суд подтвердил, что по делам о приобретении гражданства Украины по территориальному происхождению юридическоезначение имеет установление факта постоянногопроживания лица на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года, в то время какустановление факта проживания на 13 ноября 1991 года не является необходимым для этого основанияприобретения гражданства. Кроме того, ВерховныйСуд сослался на сформированную судебнуюпрактику, согласно которой дела об установлениитаких юридических фактов при отсутствии спора о праве подлежат рассмотрению в порядке особогопроизводства (в частности, по делам № 521/21665/18, № 523/16431/22 и другим).

Верховный Суд подтвердил, что особое производствоявляется надлежащим процессуальным механизмомдля установления юридических фактов, необходимых лицам, которые не могут реализоватьсвои права в административном порядке из-за отсутствия документов.

Наличие или результаты административнойпроцедуры установления личности сами по себе не исключают возможности судебного установленияюридических фактов, если для этого существуютпредусмотренные законом основания.

Постановление Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Оноимеет значение не только для решения конкретного спора, но и для обеспечения единства судебнойпрактики по делам этой категории и может служить ориентиром для судов нижних инстанций, органовГосударственной миграционной службы и лиц, обращающихся в суд с аналогичными требованиями.

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