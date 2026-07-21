  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Госорганы не могут защищать репутацию через иски о диффамации так же, как частные лица, — ВС

15:03, 21 июля 2026 103
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС применил практику ЕСПЧ и подчеркнул, что пределы допустимой критики государственных органов значительно шире, чем в отношении частных лиц.
Госорганы не могут защищать репутацию через иски о диффамации так же, как частные лица, — ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пределы допустимой критики в отношении органа государственной власти значительно шире, чем в отношении частного лица, а иски таких органов о диффамации могут оказывать сдерживающий эффект на свободу слова и общественный контроль за использованием бюджетных средств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Фабула дела

В деле № 357/1235/22 специальный государственный орган, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, обратился в суд с иском об опровержении информации, опубликованной физическим лицом и общественной организацией в сети «Интернет». Истец утверждал, что данные о финансовых результатах деятельности подчиненного ему учреждения являются недостоверными из-за использования некорректной терминологии. По мнению органа власти, такая публикация дискредитирует его как орган управления и подрывает авторитет государства.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что исковые требования являются обоснованными и доказанными.

КГС ВС отменил судебные решения судов предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении иска, сделав следующие правовые выводы.

Согласно ч. 1 ст. 94 ГК Украины юридическое лицо имеет право на неприкосновенность его деловой репутации, на тайну корреспонденции, на информацию и другие личные неимущественные права, которые могут ему принадлежать. Личные неимущественные права юридического лица защищаются в соответствии с гл. 3 настоящего Кодекса.

Унижение деловой репутации субъекта хозяйствования (предпринимателя) — это распространение в любой форме ложных, неточных или неполных сведений, дискредитирующих способ ведения либо результаты его хозяйственной (предпринимательской) деятельности, в связи с чем снижается стоимость его нематериальных активов.

Суды установили, что истец — специальный государственный орган, являющийся главным распорядителем бюджетных средств. При этом обнародованная информация, являющаяся предметом спора, касалась другого юридического лица, финансируемого истцом.

Выводы ВС

КГС ВС отметил, что само по себе финансирование истцом другого юридического лица (учреждения), возложение определенных управленческих функций в отношении этого лица не является основанием для вывода о том, что оспариваемая информация нарушает его неимущественные права (унижает его деловую репутацию как субъекта хозяйствования).

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Конституции Украины каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального вреда, причиненного сбором, хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации.

Согласно ст. 34 Конституции Украины каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.

Каждый обязан неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей (ст. 68 Конституции Украины).

В соответствии с ч. 4 ст. 10 ГПК Украины суд применяет при рассмотрении дел Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года и протоколы к ней, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также практику Европейского суда по правам человека как источник права.

Кроме того, суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что в решении от 15 марта 2022 года по делу «ООО "Мемо" против России» (OOO Memo v. Russia) ЕСПЧ разъяснил, при каких условиях целесообразно очень подробно рассматривать вопрос о том, преследовало ли оспариваемое вмешательство легитимную цель «защиты репутации других лиц» в случае затрагивания интересов государственного органа. ЕСПЧ также подчеркнул, что пределы допустимой критики в отношении органа государственной власти шире, чем в отношении частного лица (гражданина) или даже политика.

В этом деле ЕСПЧ разграничил государственные предприятия, участвующие в экономической деятельности, и органы власти, наделенные государственными полномочиями. Последние финансируются налогоплательщиками и существуют для служения обществу, поэтому не имеют легитимного репутационного интереса в контексте исков о диффамации.

КГС ВС констатировал, что указанные выводы ЕСПЧ суды предыдущих инстанций оставили без внимания и не учли, что с учетом специфики государственного органа споры о диффамации, возбужденные от имени юридического лица, осуществляющего государственную власть, не могут считаться преследующими законную цель защиты репутации других лиц в контексте п. 2 ст. 10 Конвенции, а потому пришли к ошибочному выводу об обоснованности иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

Популярные новости

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 9k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 5k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 10k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 18k
Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

19:40, 20 июля 2026 4k
Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

19:54, 20 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП не поддержал увольнение судьи Святошинского районного суда города Киева Екатерины Васильевой

ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС об увольнении Екатерины Васильевой с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.

Совет судей Украины поддержал вывод о неприменении статьи 42 Закона о Госбюджете к судьям

Совет судей Украины поддержал вывод о практическом применении статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в отношении судей и единогласно принял соответствующее решение.

Одесский апелляционный суд получит четырех новых судей: кого поддержал Высший совет правосудия

ВСП поддержал назначение судей в Одесский апелляционный суд.

Совет судей Украины обратится к Кабинету Министров из-за невыполнения закона о судейском вознаграждении

Совет судей заявил о критической ситуации с выплатой судейского вознаграждения и готовит новое обращение к правительству.

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: биография и карьерный путь

Сергей Корецкий — карьера вне большой политики: от первых шагов охранника до руководства сетью WOG, «Укрнефтью», НАК «Нафтогаз Украины», а затем и Кабинетом Министров.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]