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Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

16:50, 21 июля 2026 88
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После гибели сына в ДТП его родители не смогли получить единовременную помощь, но обжаловали отказ Минобороны в суде.
Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи
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После гибели военнослужащего в ДТП Министерство обороны отказало его родителям в назначении единовременной денежной помощи. В ведомстве заявили, что они пропустили трехлетний срок обращения, а смерть их сына якобы стала следствием административного правонарушения. Однако Черкасский окружной административный суд пришел к противоположному выводу: родители обратились своевременно, а факт совершения военнослужащим административного правонарушения не подтвержден. Отказ Министерства обороны суд признал противоправным.

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Обстоятельства дела

Родители военнослужащего обратились в суд после того, как комиссия Министерства обороны Украины отказала им в назначении единовременной денежной помощи.

Их сын добровольно был мобилизован в апреле 2022 года и проходил службу водителем в воинской части. В июне 2022 года, находясь в краткосрочном отпуске, он погиб в дорожно-транспортном происшествии.

После этого родители обратились в территориальный центр комплектования с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи. Однако комиссия Министерства обороны отказала в ее назначении, мотивируя это тем, что заявители якобы пропустили трехлетний срок для реализации права на выплату. Кроме того, в Министерстве обороны считали, что смерть военнослужащего является следствием административного правонарушения из-за нарушения им Правил дорожного движения. Именно эти выводы стали предметом судебного обжалования.

Почему суд не согласился с Министерством обороны

Суд подробно исследовал материалы дела и установил, что выводы Министерства обороны не подтверждаются доказательствами.

Срок обращения фактически не был пропущен

Из материалов дела № 580/5533/26 суд установил, что родители подали заявления о назначении единовременной денежной помощи еще в мае 2025 года, то есть в пределах трехлетнего срока.

После первоначального рассмотрения документы были возвращены на доработку, а после устранения недостатков повторно направлены в Министерство обороны. Поэтому задержка возникла уже во время прохождения административной процедуры и не зависела от действий заявителей.

Суд подчеркнул, что родители своевременно реализовали свое право на обращение, а то, что документы окончательно поступили в Министерство обороны позже, стало следствием обстоятельств, которые от них не зависели.

При этом суд обратил внимание, что хотя со дня смерти военнослужащего к моменту принятия решения прошло более трех лет, само по себе это не свидетельствует об утрате права на помощь, поскольку истцы обратились своевременно, а дальнейшая задержка была вызвана административной процедурой. Такой подход соответствует правовым выводам Верховного Суда относительно применения преклюзивного трехлетнего срока.

Министерство обороны не доказало наличие административного правонарушения

Суд также отклонил второй довод Министерства обороны о том, что смерть военнослужащего является следствием совершения административного правонарушения.

Суд установил, что уголовное производство по факту ДТП было закрыто в связи с отсутствием в действиях военнослужащего состава уголовного правонарушения. В то же время ни одного протокола об административном правонарушении в отношении погибшего также не составлялось.

Кроме того, акт специального расследования установил, что смерть военнослужащего связана с исполнением обязанностей военной службы и участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Центральная военно-врачебная комиссия также пришла к выводу, что травма, полученная в результате ДТП, связана с прохождением военной службы.

Отдельно суд учел преюдициальные обстоятельства, установленные другим решением Черкасского окружного административного суда, которое уже вступило в законную силу. По тому делу суд установил, что гибель военнослужащего не является следствием совершения им административного правонарушения. В соответствии со статьей 78 Кодекса административного судопроизводства Украины эти обстоятельства повторному доказыванию не подлежат.

Выводы суда

Черкасский окружной административный суд пришел к выводу, что Министерство обороны не доказало правомерность своего отказа.

Суд признал, что родители военнослужащего своевременно обратились за назначением единовременной денежной помощи, а дальнейшая задержка в рассмотрении документов возникла по независящим от них причинам. Также суд установил, что материалы дела не подтверждают факт совершения погибшим административного правонарушения, которое в соответствии с законом могло бы быть основанием для отказа в выплате.

При таких обстоятельствах суд признал решение комиссии Министерства обороны противоправным, поскольку оно нарушает право родителей погибшего военнослужащего на получение единовременной денежной помощи.

Что решил суд

Черкасский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным отказ Министерства обороны Украины в назначении единовременной денежной помощи родителям погибшего военнослужащего, обязал ведомство назначить им эту выплату, а также взыскал с Министерства обороны в пользу каждого из истцов судебный сбор в размере 1331,20 грн.

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