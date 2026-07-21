Ушел в СЗЧ и работал наркокурьером: суд вынес приговор военному в Закарпатье

В ходе судебного заседания фигурант признал свою вину и попросил строго его не наказывать.

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Раховский районный суд Закарпатской области вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть и занимался перевозкой психотропных веществ. Уроженца Днепра признали виновным в самовольном оставлении места службы и незаконном обороте наркотиков, назначив ему 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 305/1582/26, в декабре 2024 года мужчина самовольно оставил воинскую часть. После этого, по данным следствия, он занимался доставкой наркотических веществ в различные регионы Украины.

12 марта 2026 года, направляясь в Закарпатье, обвиняемый оставил часть психотропного вещества Альфа-PVP массой более 800 граммов под мостом в селе Острица Черновицкой области. Позже его автомобиль Honda остановили на блокпосту в селе Лазещина. Во время осмотра правоохранители обнаружили под капотом еще более 2,2 килограмма Альфа-PVP.

После задержания правоохранители также провели обыски в Донецкой, Одесской, Николаевской, Винницкой и Черновицкой областях, через которые мужчина проезжал транзитом и, по данным следствия, оставлял пакеты с наркотиками.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и попросил суд не назначать ему строгое наказание. Суд также учел отрицательную характеристику из воинской части, согласно которой он безответственно выполнял служебные обязанности и не соблюдал субординацию.

Что решил суд

Изучив материалы дела, суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части и незаконном обороте наркотиков. Ему назначили 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Днепропетровской области во время проведения санкционированного обыска мужчина, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть (СОЧ), открыл прицельный огонь по бойцам спецподразделения полиции.

В результате стрельбы ранения получили двое сотрудников спецподразделения КОРД. После этого мужчина покончил с собой.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, обыск проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществляли следователи полиции области, оперативники Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

По данным полиции, после вооруженного сопротивления мужчина, находясь в доме, выстрелил себе в голову. Раненых бойцов спецподразделения госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.