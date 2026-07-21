FIFA больше не сможет открыто публиковать данные о наказаниях футбольных агентов — решение Суда ЕС

Футбольная федерация не может без ограничений раскрывать информацию о санкциях в отношении агентов, их клиентов и трансферов.

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Суд Европейского Союза пришел к выводу, что FIFA не может без ограничений публиковать информацию о санкциях, наложенных на футбольных агентов и их клиентов, а также подробные сведения обо всех трансферах с участием агентов. Такое раскрытие информации может противоречить требованиям Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR). Вместе с тем Суд ЕС не признал правила FIFA незаконными автоматически, оставив окончательную оценку их соответствия законодательству ЕС национальному суду Германии.

Из-за чего возник спор

Дело C-209/23 (RRC Sports) возникло после того, как два футбольных агента обратились в суд Германии с требованием запретить применение ряда положений регламента Международной федерации футбола (FIFA), регулирующих деятельность агентов футболистов и тренеров.

Истцы считают, что отдельные правила FIFA нарушают законодательство Европейского Союза, в частности нормы о защите конкуренции, свободе предоставления услуг и защите персональных данных.

Немецкий суд обратился в Суд Европейского Союза с запросом относительно толкования соответствующих норм права ЕС.

Какие правила FIFA оспаривались

Спор касался ряда требований, установленных FIFA для футбольных агентов. В частности, были оспорены положения о:

запрете одновременно представлять две или три стороны при трансфере футболиста или тренера (игрока или тренера, принимающий клуб и отпускающий клуб);

установлении максимального вознаграждения агента, рассчитываемого как процент от суммы трансфера или годовой заработной платы футболиста либо тренера;

условиях получения и сохранения лицензии FIFA;

правилах установления контактов с потенциальными клиентами;

обязанности передавать определенную информацию FIFA, другим агентам, клубам, лигам, футболистам и тренерам.

Что Суд ЕС сказал о конкуренции

Суд ЕС подчеркнул, что именно национальный суд должен окончательно определить, противоречат ли спорные правила FIFA запрету картелей либо могут ли они быть оправданы.

Вместе с тем Суд обратил внимание, что признаки нарушения правил конкуренции может содержать положение, запрещающее агенту вступать в контакт или заключать договор с клиентом, который уже связан действующим эксклюзивным договором с другим агентом, за исключением двух месяцев до окончания такого договора.

По мнению Суда, такой запрет не распространяется на агента, который уже представляет этого клиента, поскольку он может свободно пересматривать условия действующего договора или заключать новый. Это потенциально создает для него необоснованное конкурентное преимущество.

Может ли FIFA злоупотреблять доминирующим положением

Суд ЕС отметил, что FIFA может рассматриваться как субъект, занимающий доминирующее положение:

на рынке услуг футбольных агентов, связанных с международными трансферами футболистов и тренеров;

на рынке трудоустройства футболистов и тренеров.

Такое положение, по мнению Суда, вытекает из регуляторных, контрольных и дисциплинарных полномочий FIFA.

Однако окончательное решение о том, являются ли спорные правила злоупотреблением доминирующим положением, также должен принять немецкий суд с учетом критериев, определенных Судом ЕС.

Что Суд сказал о свободе предоставления услуг

Суд ЕС также проанализировал, могут ли отдельные требования FIFA ограничивать свободу предоставления услуг в пределах Европейского Союза.

Потенциальными ограничениями могут быть:

правила, касающиеся представительства нескольких сторон одной сделки;

требования к получению лицензии агента, в частности зависимость ее выдачи от отсутствия определенных уголовных или дисциплинарных санкций;

правила, касающиеся установления контактов с потенциальными клиентами.

Кроме того, Суд обратил внимание на положения, согласно которым агент должен согласиться с применением правил FIFA, а по неурегулированным вопросам — швейцарского законодательства, а также с юрисдикцией FIFA, ее национальных федераций и Спортивного арбитражного суда (CAS).

Такие требования могут считаться ограничением свободы предоставления услуг только тогда, когда они фактически сдерживают агентов от осуществления деятельности в других государствах — членах ЕС.

Вместе с тем Суд отметил, что подобные ограничения могут быть оправданы, если они преследуют законную общественную цель, в частности:

предотвращение конфликтов интересов;

установление минимальных этических стандартов;

защиту футболистов и тренеров, особенно в начале карьеры, от возможных злоупотреблений;

повышение уровня защиты клиентов агентов и самих агентов посредством единой системы регулирования;

обеспечение добросовестности системы трансферов и спортивных соревнований.

Оценить, являются ли такие ограничения оправданными в конкретном деле, должен суд Германии.

Что решил Суд ЕС относительно GDPR

Отдельно Суд ЕС проанализировал вопрос защиты персональных данных.

Суд напомнил, что GDPR распространяется исключительно на обработку персональных данных физических лиц.

Национальный суд должен проверить, является ли обработка персональных данных, которые агенты обязаны передавать FIFA, необходимой для реализации законных интересов федерации и не преобладают ли в данном случае права и свободы лиц, которых касаются эти данные.

Вместе с тем Суд ЕС сделал важный вывод: GDPR препятствует тому, чтобы такая федерация, как FIFA, раскрывала и публиковала все санкции, наложенные на футбольных агентов или их клиентов, а также подробную информацию обо всех трансферных операциях с участием агентов.

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