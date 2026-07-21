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Потеряет ли ФЛП статус «упрощенца» из-за донатов на ВСУ со своего предпринимательского счета

20:44, 21 июля 2026 106
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Платежными счетами в национальной валюте физическим лицом – резидентом осуществляются платежные операции в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства Украины, не связанными с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.
Потеряет ли ФЛП статус «упрощенца» из-за донатов на ВСУ со своего предпринимательского счета
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Физические лица-предприниматели не теряют права работать на упрощенной системе налогообложения, если перечисляют благотворительную помощь на нужды Вооруженных сил Украины со своего предпринимательского счета.

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Как пояснили в Главном управлении ГНС в Хмельницкой области, в соответствии с законодательством благотворителем выступает именно физическое лицо, а не физическое лицо-предприниматель. При этом благотворительная деятельность не осуществляется в рамках предпринимательской деятельности ФЛП.

В ГНС также напомнили, что законодательство обязывает предпринимателей открывать отдельные счета для ведения бизнеса и для личных нужд. При этом использование личных счетов для осуществления предпринимательской деятельности запрещено.

Вместе с тем законодательство не устанавливает никаких ограничений на распоряжение средствами, полученными от хозяйственной деятельности, для физического лица, зарегистрированного как ФЛП. Предприниматель может свободно использовать эти средства, в том числе для оказания благотворительной помощи.

Перечисление средств на поддержку Вооруженных сил Украины непосредственно с предпринимательского счета не является основанием для утраты права находиться на упрощенной системе налогообложения, подчеркнули в Государственной налоговой службе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», волонтерские сборы на банковские карты могут не облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Однако для этого необходимо соблюдать требования, установленные законодательством.

В Украине волонтером считается физическое лицо, которое добровольно и безвозмездно оказывает помощь в общественно полезных целях. Это предусмотрено Законом Украины «О волонтерской деятельности». Волонтерская деятельность может осуществляться как через организации и учреждения, привлекающие волонтеров, так и самостоятельно. В случае индивидуальной деятельности волонтер обязан уведомлять получателей помощи о том, что не сотрудничает с соответствующей организацией. Для отдельных направлений волонтерской деятельности законодательством предусмотрены определенные ограничения.

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ВСУ налоговая ГНС налоги волонтеры

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