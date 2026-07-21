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Цена на кассе выше, чем на ценнике: что делать покупателю и как не переплатить

21:26, 21 июля 2026 72
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Если на кассе оказалось, что товар дороже, чем указано в торговом зале, нужно зафиксировать доказательства, обратиться к персоналу, а затем в контролирующие органы.
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Супермаркеты и магазины обязаны продавать товары по цене, указанной на ценнике. Если во время расчета на кассе обнаруживается другая, как правило, более высокая стоимость, ссылки продавцов на «новую партию», «неуспели заменить ценник» или «зависшую базу» не являются оправданием.

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Как пояснила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, согласно статье 15 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право получить четкую, доступную, достоверную и своевременную информацию о товаре до момента его приобретения.

Эта информация должна содержать конечную цену товара с учетом всех налогов. Кроме того, продавец обязан указывать цену за каждую единицу товара.

Также в ведомстве подчеркнули, что надписи на ценниках должны быть простыми и понятными. Любые двусмысленности или нечеткие формулировки трактуются в пользу потребителя согласно части 8 статьи 18 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Как действовать, если цена на кассе отличается от ценника:

  • Зафиксировать доказательства. Необходимо вернуться к полке с товаром и сфотографировать ценник так, чтобы были видны название товара, штрих-код и указанная цена. Также следует сохранить фискальный чек.
  • Обратиться к администрации магазина. Покупатель может требовать продать товар по цене, указанной на ценнике, или вернуть разницу, если оплата уже была произведена. Причины вроде «персонал не успел заменить ценник» не являются оправданием.
  • Подать жалобу в контролирующие органы. Если администрация магазина отказывается решать ситуацию, покупатель имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу Украины или ее территориальные органы. К обращению необходимо добавить фото ценника и чек.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2026 года выросли на 1,2% по сравнению с апрелем, а в годовом измерении — на 45,2%. Об этом, ссылаясь на данные Госстата, сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

В комитете отметили, что высокая промышленная инфляция свидетельствует об удорожании производства продукции. В дальнейшем это влияет и на потребительские цены, поскольку рост расходов бизнеса, в частности на электроэнергию и логистику, постепенно закладывается в стоимость товаров и услуг.

Как подчеркнули в комитете, в мае потребительские цены увеличились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,2% в годовом измерении. При этом часть дополнительных расходов бизнес берет на себя, что снижает прибыльность предприятий и ограничивает их возможности инвестировать, расширять производство и ускорять восстановление промышленности.

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Госпродпотребслужба продукты цены

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