В Киеве мошенники под видом СБУ выманили у пенсионерки почти 1 млн гривен

81-летней женщине позвонили по телефону и сообщили, что она подозревается в государственной измене и финансировании страны-агрессора из-за покупки лекарств в аптеке, произведенных в России.

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В Киеве 24-летнему мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным Киевской городской прокуратуры, 81-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками СБУ. Они сообщили пенсионерке, что она якобы подозревается в государственной измене и финансировании страны-агрессора из-за покупки в аптеке лекарств, произведенных в РФ.

Мошенники заявили, что в отношении женщины якобы расследуется уголовное производство по факту коллаборационной деятельности. Чтобы «снять все вопросы правоохранителей», потерпевшую убедили сотрудничать с ними.

По указанию злоумышленников женщина собрала все свои сбережения, разложила их по пакетам отдельно по валютам и передала якобы сотруднику СБУ, который должен был приехать за деньгами.

В результате пенсионерка отдала мошенникам 9300 долларов США, 4000 евро и 320 тысяч гривен — всего почти 1 млн гривен.

Как установили правоохранители, за деньгами к потерпевшей пришла другая пожилая женщина, которую мошенники также ввели в заблуждение, убедив, что она якобы помогает СБУ.

Все средства она передала 24-летнему подозреваемому, который в тот же день перевел их на криптосчет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Центральном районном суде города Николаева вынесли приговор 37-летнему мужчине, обвиняемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В частности, мужчина завладел средствами пенсионерки на сумму более 800 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

Суд установил, что у обвиняемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности, вместе с группой лиц возник умысел завладеть путем обмана денежными средствами 70-летней пенсионерки.